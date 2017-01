Com briga intensa nos extremos, Bundesliga retorna após pausa de inverno

(Foto: Divulgação/Bundesliga)

Após algumas semanas de espera, a Bundesliga 2016-2017 está próxima de seu retorno após o Winter Break. A segunda metade da temporada promete muitas emoções dentro do campeonato, tanto no topo da tabela quanto na parte inferior.

Enquanto Bayern segue caça ao penta, rivais tentam surpreender

Na parte de cima da tabela, o destaque vai para o Bayern de Munique, que com o triunfo diante do Wolfsburg, alcançou a 15ª vitória consecutiva atuando dentro de casa. Nenhuma outra equipe conseguiu tal feito na Bundesliga. Os bávaros, comandados por Carlo Ancelotti e com destaque para o artilheiro Lewandowski, vão em busca do pentacampeonato da Bundesliga.

Existem grandes expectativas no retorno do campeonato. No entanto, a maior de todas está sobre o RB Leipzig, equipe sensação da temporada e atual vice-líder do torneio. Com 11 vitórias e três empates nos 16 primeiros jogos da temporada, os Touros Vermelhos se tornaram a melhor equipe recém-promovida da história da competição com essa quantidade de jogos, batendo o time campeão do Kaiserslautern de 1997/1998.

Outras equipes no topo da tabela também detêm marcas impressionantes até aqui na temporada, como o Eintracht Frankfurt comandado por Niko Kovac, que concedeu apenas 12 gols em 16 partidas até aqui na temporada. O Hoffenheim, do jovem treinador Julian Nagelsmann também tem grande destaque na temporada europeia, sendo, até o momento, a única equipe invicta entre as maiores ligas do continente.

Mesmo aquém das expectativas, o Borussia Dortmund conseguiu uma impressionante marca no ano de 2016: finalizou o ano invicto no Signal Iduna Park, marca alcançada pela primeira vez em 51 anos.

Equipes tradicionais buscam escapar da queda

Na parte inferior da tabela a disputa também será intensa, uma vez que equipes tradicionais vem passando por dificuldades na temporada, como Wolfsburg, Schalke e Borussia Mönchengladbach, além do Hamburgo, figura constante na parte de baixo da tabela nas últimas temporadas. Com o intuito de fugir do descenso, o M’Gladbach se viu obrigado a modificar o seu comando técnico, apontando Dieter Hecking como novo comandante, com a difícil missão de recuperar os Potros.

Para o restante da temporada, os Potros buscaram reforçar o sistema defensivo, com a contratação de Kolodziejczak, ex-Sevilla. Os demais times também se movimentaram com o intuito de alcançar a recuperação na competição, o Wolfsburg, por exemplo, contratou Ntep, meia-atacante que se destacou no Rennes, para substituir Julian Draxler, negociado com o PSG. O Darmstadt, lanterna da competição, anunciou o ex-volante Torsten Frings como novo treinador, para tentar evitar a queda. Enquanto isso, os azuis reais foram à 2.Bundesliga para contratar Guido Burgstaller, artilheiro do Nuremberg, além de Badstuber, cedido por empréstimo pelo Bayern.

Duelos emocionantes no retorno da Bundesliga

Com o retorno próximo, teremos grandes confrontos já na rodada de retorno da competição, como o confronto entre o desesperado Werder Bremen e o Borussia Dortmund, que visa melhorar o seu desempenho para ter chances de disputar o título com o Bayern de Munique e evitar o pentacampeonato da equipe bávara.

Darmstadt e Borussia Mönchengladbach também proporcionarão um jogo interessante entre duas equipes desesperadas com a situação delicada em que vivem na tabela de classificação e que também marcará a estreia de seus novos treinadores, Hecking pelos Potros e Frings pelos Lírios.

Já o líder Bayern de Munique abrirá a última rodada do 1º turno diante do Freiburg, fora de casa, na sexta-feira (20). Veja, abaixo, as rodadas que abrem oficialmente o ano de 2017 no futebol alemão.

Freiburg x Bayern de Munique

Augsburg x Hoffenheim

Wolfsburg x Hamburgo

Schalke 04 x Ingolstadt

Werder Bremen x Borussia Dortmund

Darmstadt x Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig x Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen x Hertha Berlin

Mainz 05 x Köln