Aubameyang admite possibilidade de sair do Dortmund, mas garante: "Nunca irei para o Bayern"

Auba promete que não trairá a muralha amarela (Foto: Alex Grimm/Getty Images)

Um dos principais atletas do Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang muito provavelmente deixará o time aurinegro ao fim da temporada. O atacante, que tem sido insistentemente associado ao Real Madrid, voltou a falar sobre as especulações nesta sexta-feira (20) e admitiu que a possibilidade de deixar a equipe alemã em junho é grande. No entanto, o franco-gabonês enfatizou que há um clube que nunca irá representar na carreira.

"Eu nunca irei para o Bayern. Seria muito duro para os torcedores do Dortmund. Não importa o quanto me ofereçam, eu direi não. Não sou assim”, disse Aubameyang, em entrevista ao jornal alemão Bild. “Joguei no Saint-Étienne e os torcedores me diziam que eu nunca deveria ir para o Lyon. Então, eu não fui – e não vou. Uma coisa dessas não passa pela minha cabeça. O Bayern está fora de cogitação", acrescentou.

Na mira do Real Madrid, Aubameyang diz ser admirador de CR7: "Meu jogador favorito"

Diferentemente de Mario Götze, Mats Hummels e Robert Lewandowski, que recentemente trocaram o Borussia pelo principal arquirrival, Bayern de Munique, a traição não acontecerá, pelo menos pelas palavras do artilheiro, que marcou oito gols nos últimos 10 jogos pelo clube e seleção.

"Ninguém pode prever o futuro. Agora estou em Dortmund e isso encanta-me. Mas não posso dizer que vou ficar mais dois, cinco ou dez anos. Pode surgir um clube no verão, que não o Bayern, que chegue a acordo com o Dortmund e me leve", afirmou Aubameyang.

Defender o Real Madrid é um sonho de Pierre-Emerick, mas o futuro do atleta ainda não está definido. Apesar das recentes declarações do comandante dos merengues, Zinedine Zidade, afirmando que o atacante não tem o perfil da equipe, Aubameyang demonstrou-se consciente e muito seguro. "Se um dia o Real Madrid me chamar, tudo bem. Caso contrário, não há problema nenhum. O Real Madrid não é tudo no mundo", concluiu o jogador de 27 anos.