Em situações opostas, Werder Bremen e Borussia Dortmund medem forças pela Bundesliga

Após um longo período sem jogos oficiais – devido ao inverno rigoroso na Alemanha -, Werder Bremen e Borussia Dortmund voltarão a campo nesse sábado (21) pela 17ª rodada da Bundesliga, a última do 1º turno da competição. O confronto será disputado na casa do Werder, no Weserstadion, 12h30 (horário oficial de Brasília).

Os papagaios tem como objetivo único a vitória, uma vez que se encontram em uma situação delicada na tabela de classificação – atualmente ocupam a 15ª colocação -, enquanto o Borussia Dortmund, aquém das expectativas (6º lugar) também tem como alvo a vitória, para buscar uma aproximação dos líderes da competição.

O árbitro Daniel Siebert, natural de Berlin, será responsável por intermediar a partida entre as equipes.

Werder encara o Dortmund sem medo

Depois de encarar o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique será o próximo adversário dos papagaios, que não demonstraram temer os confrontos: “Como temos a chance de jogar os dois primeiros jogos do ano em casa, queremos nos provar contra os melhores jogadores”, afirmou Frank Baumann, diretor executivo do Werder.

Já o treinador Alexander Nouri, que enfrentará as equipes pela primeira vez, se manteve calmo: “Primeiramente estamos ansiosos para esses jogos, mas não muda nada na forma em que tratamos a preparação do time”, disse o treinador do Bremen.

O Werder também conta com o retrospecto negativo do Dortmund fora de casa como inspiração, uma vez que os aurinegros venceram apenas dois jogos fora de seus domínios até aqui na campanha da Bundesliga. Além disso, o Werder não perde há três temporadas no início do calendário – partidas de retorno da pausa de inverno –, o que gera certa confiança para a equipe.

Grillitsch, destaque do Werder na temporada – e que deixará o clube ao fim da temporada para defender o Hoffenheim – será desfalque no duelo diante do Dortmund. Já Pizarro, recuperado de lesão, tem grandes chances de aparecer na equipe titular dos papagaios e fazer dupla de ataque com Max Kruse na linha ofensiva.

Com vários desfalques, Dortmund visa melhor desempenho em 2017

O Borussia Dortmund retorna sua atenção para o retorno da Bundesliga diante do Werder Bremen, fora de casa, com o objetivo de atingir um melhor nível de desempenho em relação ao que foi apresentado pela equipe até aqui.

No entanto, para esse jogo, a equipe comandada por Thomas Tuchel não poderá contar com jogadores importantes como Bürki, Sven Bender (sofreu uma lesão recentemente e perderá os primeiros jogos do ano) e Pierre-Emerick Aubameyang, protagonista da equipe e artilheiro da competição.

Além desses importantes desfalques, os aurinegros não poderão contar com Mor, Sahin e Subotic em Bremen. Sokratis e Dembelé, outros jogadores listados como dúvidas, tem boas chances de aparecer entre os relacionados para o duelo. Apesar dos inúmeros desfalques, Tuchel se mostrou confiante: “Nós sentimos preparados para atuarmos da forma necessária. Temos todos os elementos essenciais para defender e atacar adequadamente”, disse o treinador, que também fez um alerta: “Eu sempre desfruto dos jogos em Bremen, mas também estou consciente da dificuldade de vencer aqui”, finalizou Tuchel.