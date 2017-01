Lewandowski minimiza dificuldades e exalta vitória do Bayern sobre Freiburg

Lewandowski anotou os dois gols dos Bávaros (Foto: Divulgação/Bayern de Munique)

A Bundesliga está de volta. Após a tradicional pausa de inverno, Freiburg e Bayern de Munique entraram em campo e deram início ao returno do campeonato alemão. Pela 17ª rodada, as equipes enfrentaram-se no Schwarwald-Stadion, em Freiburg, nesta sexta-feira (20). Apesar do sufoco, os Bávaros levaram a melhor e venceram de virada, por 2 a 1.

Logo aos quatro minutos, o atacante Janik Haberer abriu o placar para os donos da casa. O polonês Robert Lewandowski descontou para o Bayern aos 35 e nos acréscimos, em bela jogada individual, o polonês garantiu a vitória. Com o resultado, os Bávaros somaram 42 pontos e mantiveram-se na liderança isolada, enquanto o Freiburg continuou com os mesmos 23 pontos, ocupando a oitava posição na tabela de classificação.

Após o confronto, Lewandowski tentou explicar a façanha no segundo gol, já que após cruzamento de Ribéry pela esquerda, o atacante dominou no peito dentro da grande área e finalizou em meio a cinco marcadores. "Meu primeiro pensamento foi passar de primeira para um companheiro, o que não era fácil, porque não havia nenhum. Então eu simplesmente tentei ficar com a bola e chutar”, disse.

“Foi a última situação do jogo, onde eu tinha que mostrar qualidade e definir tudo. Felizmente eu fiz isso. Eu não bati tão bem na bola, mas o alvo era o principal objetivo. O mais importante são os três pontos", completou Lewandowski, que marcou o 61º gol em 80 jogos com a camisa dos Bávaros na Bundesliga.

O comandante do Bayern também concedeu entrevista após o apito final. O italiano Carlo Ancelotti demonstrou-se insatisfeito com o desempenho, mas valorizou o resultado e, especialmente, a postura dos jogadores. “O jogo foi difícil, porque tínhamos um adversário forte, agressivo. Não jogamos bem, mas podemos ficar felizes pelo resultado”, declarou. “Eu gostei muito da vontade e do caráter que esse atletas tem mostrado”, finalizou o treinador.