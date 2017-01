Lewandowski marca no final e garante triunfo do Bayern sobre o Freiburg

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17ªrodada do Campeonato Alemão. O jogo foi disputado no Schwarwald-Stadion, em Freiburg (ALE), com público de 24.000 pessoas.

Na tarde desta sexta-feira (20), o Bayern foi até Freiburg, na região da Floresta Negra, enfrentar a equipe local. Com dois gols do atacante Lewandowski, os bávaros conseguiram grande virada para bater os mandantes por 2 a 1 e se isolarem na ponta do campeonato. Ao Freiburg restou se contentar com a boa atuação. O gol da equipe local foi marcado por Heberer.

O jogo foi válido pela 17ª rodada do Campeonato Alemão, a primeira após a pausa de inverno, tradicional na Alemanha. Com o resultado, os bávaros também garantiram o "troféu" do 1° turno. A equipe foi a 42 pontos, seis a mais que o vice-líder, RB Leipzig. A equipe do leste alemão ainda jogará na rodada. Já o Freiburg continua com 23 pontos, na 8ª colocação do torneio.

Na próxima rodada, o Bayern de Munique visita o Werder Bremen, no próximo sábado (28), às 12h30. Já o Freiburg jogará novamente como mandante, mas dessa vez recebe o Hertha Berlim, atual 3°colocado da Bundesliga. O jogo acontece no próximo domingo (29), também às 12h30.

Bávaros tomam susto logo no início

O jogo começou com tudo. Querendo mostrar que não estava ali para brincar, o Freiburg marcou logo no início da partida. Em uma cochilada da defesa bávara, Grifo deixou Heberer cara a cara com Neuer para marcar 1 a 0.

Após o gol, a equipe de Carlo Ancelotti pareceu ter acordado e foi melhorando aos poucos. O time passou a controlar a partida, mas a primeira chance apareceria apenas aos 35 minutos, com Lewandowski. O polonês saiu na frente do gol, mas viu Frantz aparecer com um carrinho salvador. Entretanto, na cobrança de escanteio após o lance, Douglas Costa cruzou na medida para o atacante, que empurrou com a perna esquerda para o gol. Era o empate dos bávaros.

Bayern pressiona e consegue gol salvador

O segundo tempo continuou com a equipe visitante melhor. Entrentanto, Ancelotti via que o domínio não era convertido em chance clara para os visitantes. Aos 40 minutos, Philipp assustou com chute de fora da área, e a bola passou raspando a trave defendida por Neuer. Era a melhor oportunidade do Freiburg para conseguir a vitória. Mesmo assim, o empate já parecia de bom tamanho.

Entretanto, eles sabiam que enfrentavam um atacante formidável em campo, um tal de Robert Lewandowski.Quando o relógio já marcava 46 minutos da segunda etapa, Ribéry cruzou, e o polonês dominou com o peito. Ele puxou a bola do pé direito para o pé esquerdo e bateu no canto direito de Schwolow, sem chances para o goleirão.

Com o gol, Lewandowski chegou ao 135° gol na Bundesliga, ultrapassando Giovane Elber para se isolar como o segundo maior artilheiro estrangeiro da Liga, atrás apenas de Cláudio Pizarro, atacante que também passou pelo Bayern e que atualmente se encontra no Werder Bremen.