Mario Gomez marca no fim, Wolfsburg vence Hamburgo e respira na tabela

O Wolfsburg recebeu o Hamburgo na Volkswagen Arena em jogo válido pela 17ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste sábado (21). As duas equipes buscam se recuperar na competição após uma primeira parte de temporada decepcionante, queriam o triunfo para elevar sua confiança para o decorrer do campeonato.

Em duelo truncado e faltoso, os mandantes venceram pelo placar mínimo de 1 a 0 o único gol foi marcado por Mario Gomez. Com o resultado ,os lobos subiram para décima segunda colocação com 19 pontos. Já os dinos continuam na décima sexta colocação com 13 pontos.

A próxima partida do Wolfsburg é contra o Augsburg neste mesmo estádio. Enquanto que o Hamburgo enfrenta o Ingolstadt no Audi-Sportpark, os jogos serão realizados no próximo sábado (28).

Os dois times querendo sair da parte debaixo da tabela fez uma primeira etapa muito faltosa e com muitos cartões pelo lado do time visitante que estreou seus dois novos zagueiros, o albanês Mavraj e o grego Papadopoulos. E as ocasiões de gols foram poucas na etapa inicial. Aos 21 minutos o estreante Ntep se livrou da marcação e serviu para Mario Gomez isolar para longe.

Só que aos 33 minutos, os dinos perderam seu volante Ekdal por uma falta dura em cima de Ntep e como já tinha amarelo, deixou sua equipe com um jogador a menos. Mesmo assim os visitantes se portaram bem e segurou as descidas do time da casa.

Na etapa final, a equipe hamburguesa saiu mais para o jogo e levou perigo ao gol adversário. Aos 10 minutos Kostic levantou para Wood, mas o atacante estadunidense arriscou fraco, facilitando a defesa de Benaglio. Depois o sérvio se aproveitou de uma saída errada e tocou a Müller que arriscou torto ao gol.

Os lobos não vinham apresentando um grande futebol e tentou de fora da área com Rodriguez, que mandou com perigo ao gol de Mathenia. Em seguida foi à vez de Gerhardt ao pegar a sobra na cobrança de escanteio isolar.

Mas aos 38 minutos conseguiram o seu gol na jogada de contra ataque Luiz Gustavo rouba a bola no campo de defesa e passou para Ntep, o jogador francês foi carregando a bola e entrou na área para servir para Mario Gomez mandar para o fundo do gol e decretar a terceira vitória seguida dos lobos na competição.

Na estreia de Frings e Dieter Hecking no comando das equipes, Darmstadt e M’gladbach não saíram do zero

No Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor o Darmstadt encarou o Borussia M’gladbach, as duas equipes estrearam seus treinadores, por um lado Torsten Frings, fazendo seu primeiro trabalho como treinador e por outro o experiente Dieter Hecking a frente dos potros.

O jogo foi equilibrado e terminou no empate em 0 a 0 sendo ruim para as duas equipes. Com o resultado, o Dramstadt continua na ultima colocação com 9 pontos. Já os potros estão em décimo quarto com 17 pontos.

A próxima partida do Darmstadt é nesse mesmo estádio diante do Colônia. E o Borussia M’Gladbach vai até a Bay Arena enfrentar o Bayer Leverkusen no Rheinische-Derby, os jogos serão no próximo sábado (28).

Hoffenheim encerra o primeiro turno invicto e supera o Augsburg

O Augsburg enfrentou o invicto Hoffenheim na WWK Arena, os rot querendo se afastar da zona de rebaixamento tiveram pela frente um time que faz uma excelente campanha nesta primeira parte, sob o comando do jovem treinador Julian Nagelsmann.

E o time visitante levou a melhor, vencendo pelo placar de 2 a 0 com gols de Sandro Wagner e Kramaric. Com o resultado levou os hoffs para terceira colocação com 31 pontos. Já os bávaros estão em décimo terceiro com 18 pontos.

O próximo jogo do Augsburg é contra o Wolfsburg na Volkswagen Arena. Enquanto que o Hoffenheim enfrenta o RB Leipzig na Red Bull Arena, as partidas serão no próximo sábado (28).

Burgstaller marca em sua estreia ajudando o Schalke 04 a derrotar o Ingolstadt

Na Veltins-Arena o Schalke 04 jogou diante do Ingolstadt, os azuis reais fizeram uma campanha de altos e baixos e encarou um time que vai brigar para não cair para segunda divisão da próxima temporada.

Num jogo disputado, os mandantes venceram pelo placar de 2 a 1 o único foi marcado pelo estreante Burgstaller o então artilheiro da 2. Bundesliga. O resultado levou os azuis reais para nona colocação com 21 pontos. Já os Schanzer continuam na zona de rebaixamento em décimo sétimo com 12 pontos.

A próxima partida do Schalke 04 é contra o Eintracht Frankfurt nesse mesmo estádio na próxima sexta-feira (27). E o Ingolstadt recebe o Hamburgo no próximo sábado (28).