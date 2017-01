Dortmund encontra dificuldades, mas bate Werder Bremen pela Bundesliga

Werder Bremen e Borussia Dortmund se enfrentaram no Weserstadion, em Bremen, pela 17ª rodada da Bundesliga, em duelo de equipes que se encontram em situações distintas na tabela de classificação. Os pagagaios lutam contra o rebaixamento, enquanto os aurinegros visam uma vaga nas competições europeias.

Daniel Siebert (ALE) foi o árbitro responsável pela partida que terminou com vitória do Borussia Dortmund por 2 a 1, com gols de Schürrle e Lukasz Piszczek, enquanto Bartels descontou para os mandantes.

Na próxima rodada, a 1ª do returno, o Werder jogará novamente sob seus domínios, dessa vez contra o Bayern de Munique, líder da competição, enquanto o Borussia Dortmund terá um difícil duelo diante do Mainz 05, fora de casa.

Gol no início da tranquilidade ao Dortmund

Apesar dos inúmeros desfalques, o Dortmund foi com uma formação de respeito para o confronto e logo aos 5’ de partida, Marco Reus assistiu Schürrle, que mandou para o fundo das redes, inaugurando o marcador em Bremen. Após conseguir a vantagem no placar, os visitantes continuaram criando boas oportunidades de gol, principalmente com Schürrle e Piszczek, no entanto, o arqueiro Weidenfeller foi quem teve grande destaque aos 18’, evitando o empate em finalização de Bartels.

Os pagagaios começaram a crescer na partida e tiveram boas chances, todavia aos 39’ Drobny recebeu cartão vermelho e deixou a equipe com um a menos, obrigando o treinador Alexander Nouri a sacar o artilheiro Pizarro para a entrada do goleiro Wiedwald. Com a vantagem numérica os visitantes controlaram as ações até o fim da etapa inicial e terminaram a frente do placar.

Dortmund sofre empate, mas Piszczek decide para os visitantes

O Borussia voltou com muita intensidade para a etapa complementar e logo aos 49’ Shinji Kagawa teve a oportunidade de ampliar a vantagem da equipe comandada por Thomas Tuchel, mas parou na intervenção de Wiedwald, que minutos depois executou uma bela defesa, evitando arremate de Marco Reus na marca da cal. Logo após o lance, o Werder foi para o ataque e conseguiu chegar ao improvável empate – por estar com um a menos e com poucas chances criadas – através de Bartels.

Após sofrer o empate, a ideia de outro tropeço fora de casa seria impensável para o Borussia, ainda mais com um jogador a menos, dessa forma a equipe foi para cima, tentando retomar a vantagem, mas demonstrou certa tensão na hora de finalizar as jogadas. Schurrle, na marca do pênalti, desperdiçou grande oportunidade para os aurinegros aos 67’.

Logo após, Tuchel promoveu as entradas de Guerreiro e Dembelé na tentativa de modificar a situação do jogo em busca do tento da vitória, que chegou quase que imediatamente após as modificações do treinador, com o lateral Piszczek, que apareceu como elemento surpresa para anotar o segundo gol do Dortmund.

Com a vantagem no placar e com um jogador a mais, a equipe visitante cadenciou a posse de bola e até teve outras oportunidades para ampliar o marcador, mas pecaram nas finalizações. Sem forças para buscar o empate, o Werder não teve capacidade de ameçar o Dortmund novamente, chegando a mais uma derrota na competição.