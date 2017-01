Com Herrmann de volta, Gladbach inicia preparação para encarar o Leverkusen

Foto: Divulgação/Borussia Monchengladbach

O elenco do Borussia Mönchengladbach retornou aos treinamentos nessa terça-feira (24) e deu início a preparação para o confronto com o Bayer Leverkusen, no sábado (28), em duelo válido pela 18ª rodada da Bundesliga, na BayArena, em Leverkusen.

A grande novidade do dia foi o retorno do meia-atacante Patrick Herrmann, que pela 1ª vez esteve apto para treinar com a equipe desde a lesão sofrida pelo ‘Flaco’ em Novembro, contra o Hertha Berlin. O alemão de 25, recuperado dessa grave lesão, falou sobre a felicidade em retornar aos treinamentos: “Foi divertido estar com o grupo no campo de treinamento novamente, mesmo que tenha sido uma sessão”, disse o jogador.

O treinamento foi realizado debaixo de muita neblina e de temperatura muito baixa, com Dieter Hecking observando o elenco, que foi dividido em dois grupos, realizando exercícios. Herrmann relatou a importância do treinamento sob os olhares do novo treinador: “Para mim foi importante ver como o novo treinador deseja que a equipe atua”, concluiu o meia-atacante.

Apesar de poder contar com o retorno do jogador aos treinamentos, Hecking mais uma vez teve desfalques significativos no elenco, devido as lesões, caso de Strobl, Traoré, Doucouré e Marvin Schulz. Além deles, Nico Elvedi realizou trabalhos individuais com o treinador Andreas Bluhm e está perto de ter totais condições de jogo, enquanto Kolodziejczak, novo reforço dos Potros, foi ausência por estar gripado, mas não deve ser problema para o confronto do final de semana diante do Bayer Leverkusen.

Com desfalques importantes, Hecking poderá utilizar os jovens jogadores do elenco, como fez na rodada passada no empate diante do Darmstadt, quando promoveu a estreia profissional do promissor Ba-Muaka Simakala, atacante das categorias de base do clube. László Bénes, contratado no início da temporada, e Djibril Söw também aguardam oportunidades. Ambos já haviam figurado entre os relacionados sob o comando do ex-treinador André Schubert.