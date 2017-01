Colônia acerta empréstimo do zagueiro Subotic junto ao Borussia Dortmund

Foto: Divulgação/Köln

O Colônia anunciou nesta quinta-feira (26) a contratação por empréstimo do zagueiro Neven Subotic junto ao Borussia Dortmund para o restante da temporada 2016/2017

O defensor sérvio estava em baixa nos aurinegros devido a seguidas lesões e performances aquém do esperado, tendo atuado apenas em cinco oportunidades ao longo das últimas duas temporadas da Bundesliga. Com a saída de Mergim Mavraj para o Hamburgo recentemente, o papel de Subotic no time é bem claro, no entanto.

Subotic conquistou a Bundesliga em duas oportunidades com o Borussia, nos anos de 2011 e 2012 e também fez parte da equipe que foi vice-campeã da Uefa Champions League em 2013, quando o título ficou com o Bayern de Munique. O zagueiro, que tem vasta experiência no futebol alemão, atuou em 193 oportunidades na Bundesliga, com 15 gols marcados, sendo 13 desses de cabeça, além disso, o sérvio possui um aproveitamento de 64.1% nos duelos vencidos, de acordo com estatísticas fornecidas pelo site oficial da Bundesliga.

O comandante dos Billy Coats, Peter Stöger falou sobre a expectativa com a chegada do novo reforço: “Neven teve grande sucesso durante o tempo dele no BVB. Estamos convencidos que ele possa se tornar um jogador importante para nós nos próximos meses”, disse o treinador.

Neven também falou com a imprensa sobre o novo desafio que encontrará em Colônia: “Estou muito ansioso para o desafio no meu novo clube. Sou incrivelmente grato pelos fantásticos anos que passei em Dortmund. Como um profissional ambicioso, estou cem por cento comprometido com o Colônia a partir de hoje. Eu quero jogar futebol na Bundesliga novamente. Isso me motiva”, finalizou o zagueiro, com grandes expectativas para o restante da temporada, após passar duas temporadas praticamente sem jogar no Borussia Dortmund.

Subotic terá a oportunidade de estrear já nesse sábado (28), quando o Colônia enfrentará o Darmstadt fora de casa.