Alex Meier deixa sua marca e ajuda Eintracht Frankfurt derrotar Schalke 04 fora de casa

O Schalke 04 enfrentou o Eintracht Frankfurt na Veltins-Arena na cidade de Gelsenkirchen pela abertura da 18ª rodada da Bundesliga 2016/17, nesta sexta-feira (27). Os azuis reais buscando se recuperar e se aproximar do pelotão da zona de classificação das competições europeias e teve pela frente um adversário que quer se firmar entre os primeiros colocados e brigar por uma vaga na próxima edição da Uefa Champions League.

A partida foi truncada e os visitantes levaram a melhor e venceram pelo placar de 1 a 0 o único gol foi marcado por Alex Meier ainda na primeira etapa e quebrou o jejum de 18 anos sem vencer os azuis reais em Gelsenkirchen. Com o resultado levou as águias para terceira colocação com 32 pontos. Já os azuis reais estacionaram na décima colocação com 21 pontos.

O próximo jogo do Schalke 04 é contra o Bayern de Munique na Allianz Arena no próximo sábado (4/2). Enquanto que o Eintracht Frankfurt recebe o Darmstadt na Commerzbank Arena no Hesse-Derby no próximo domingo (5/2).

Meier faz belo gol e deixou as águias em vantagem

Buscando se aproximarem do pelotão de cima os azuis reais contou com apoio da sua fanática torcida e enfrentou um adversário que faz grande campanha nesta temporada e estava disposto a aprontar fora de casa.

Os visitantes saíram para o jogo e aos 15 minutos Hrgota arrematou ao gol, mas o brasileiro Naldo fez a intervenção no chute do jogador sueco. Depois o mesmo jogador teve outra oportunidade e desperdiçou.

A equipe da casa só foi ter a primeira chance de gol apenas aos 23 minutos na boa jogada de Choupo-Moting, o camaronês se livrou da marcação e mandou na cabeça de Burgstaller que obrigou Lindner a fazer linda defesa.

Um minuto depois em outra bola levantada na área por Geis, o volante mandou para Choupo-Moting desviar fraco, facilitando a defesa do goleiro Lindner que vinha substituindo o titular Hradecky.

Mas aos 33 minutos as águias abriram o marcador em cobrança de falta ensaiada, Hasebe cobrou por baixo e a bola chegou aos pés de Alex Meier, o experiente atacante sem marcação mandou de chapa no canto esquerdo de Fährmann que só olhou.

Schalke não joga bem a etapa final e pecou nos passes

Na etapa final os azuis reais tentaram mudar sua postura e tentar o empate e aos quatro minutos Geis cobrou a falta na área e o capitão Höwedes desviou sem direção a meta adversária.

Logo depois Burgstaller teve duas oportunidades de igualar o marcador à primeira aos nove minutos, após pegar a sobra na cobrança de escanteio e isolar para longe. No lance seguinte desviou o cruzamento de Bentaleb e mandou sem direção.

A equipe da casa tentou apenas na bola alta porque não conseguia colocar a bola no chão e errava muitos passes, dando de graça para o adversário. Por pouco o time da capital financeira quase ampliou aos 22 minutos Gacinovic deu na medida para Meier escorar de chapa, levando perigo a meta de Fährmann.

Os mandantes foram para o campo de ataque e de novo pelo alto, Burgstaller desviou o cabeceio de Naldo e arriscou pra fora, perdendo uma boa chance de empatar. E ainda Gacinovic tentou de longe, sem sucesso.