Ingolstadt vence confronto direto e manda Hamburgo para zona de rebaixamento

O Ingolstadt recebeu o Hamburgo no Audi-Sportpark em jogo válido pela 18ª rodada da Bundesliga 2016/17 neste sábado (28). As duas equipes buscavam a vitória para melhorar sua situação na tabela. Ambos vinham de derrota na rodada passada e um bom resultado deixaria uma dos times numa situação menos desesperadora.

No entanto, equipe da casa levou a melhor e venceu por 3 a 1. Os gols foram marcados por Gross, Suttner e Cohen em cobrança de pênalti. Para os visitantes, o gol foi de Sakai. Com o resultado, os Schanzer subiram para décima 16° com 15 pontos. Já os dinos caíram para 17° com 13 pontos.

O próximo jogo do Ingolstadt é contra o Hertha Berlin no estádio Olímpico no próximo sábado (4/2). Enquanto que o Hamburgo recebe o Bayer Leverkusen no Volksparkstadion na próxima sexta-feira (3/2).

Buscando a vitória, o time da casa abriu o marcador aos 14 minutos. Leckie deu a bola na medida para Gross arriscar cruzado, sem chances de defesa para Mathenia, deixando sua equipe em vantagem.

O segundo gol saiu numa cobrança de falta aos 22 minutos, batida por Suttner com efeito, e matou a possibilidade defesa para o arqueiro hamburguês, aumentando para os Schanzer ainda na etapa inicial.

No começo da segunda etapa, O Ingolstadt fez o terceiro, agora em cobrança de pênalti. Diekmeier que tinha acabado de entrar derrubou Lezcano dentro da área. Na cobrança, Cohen bateu e converteu para os mandantes.

Ainda os dinos descontaram 18 minutos com um lindo de Sakai, o japonês arriscou do meio da rua, sem chances de defesa para o goleiro Hansen que ainda foi na bola, mas não conseguiu evitar.

Colônia volta a vencer e goleia o Darmstadt fora de casa

No Jonathan-Heimes-Stadion, o Darmstadt encarou o Colônia. Os liliens estavam buscando vencer para tentar sair da zona de rebaixamento. Já o time visitante tentava quebrar uma sequência indigesta de seis jogos sem vitórias neste sábado (28).

E recuperou-se. A equipe visitante jogou bem e goleou pelo placar de 6 a 1 com gols de Osako duas vezes, Sulu contra, Modeste, Jojic e Rudnevs. Para o time da casa o gol foi de Sidney Sam. Com o resultado manteve os bodes na sétima colocação com 29 pontos. Já os liliens continuam na ultima colocação com 9 pontos.

O próximo jogo do Darmstadt é contra o Eintracht Frankfurt na Commerzbank-Arena no Hesse-Derby no próximo domingo (5). Já o Colônia recebe o Wolfsburg no Rhein-Energie Stadion no próximo sábado (4).

Mario Gomez marca mais uma vez, mas Wolfsburg perde de virada para o Augsburg

O Wolfsburg recebeu o Augsburg na Volkswagen Arena. As duas equipes vem fazendo campanhas simultâneas e buscavam melhorarem sua situação na tabela de classificação e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

E os visitantes levaram a melhor e venceram de virada pelo placar de 2 a 1, com gols de Halil Altintop e Kohr. Para o time da casa o gol foi marcado por Mario Gomez. Com o resultado, os rot subiram para 12° colocação com 21 pontos.

A próxima partida do Wolfsburg é contra o Colônia no próximo sábado (4). Enquanto que o Augsburg recebe o Werder Bremen na WWK Arena no próximo domingo (5).

De virada Leipzig quebra a invencibilidade do Hoffenheim

Na Red Bull Arena no sábado (28), o RB Leipzig encarou o Hoffenheim, os touros vermelhos vem em grande momento na temporada teve de encarar pela frente um adversário que estava em ascendente.

Os mandantes foram persistentes e venceram de virada por de 2 a 1. Os gols anotados para o Red Bull foram de Werner e Sabitzer. Para os visitantes o gol foi de Amiri. Com o resultado manteve o time de Leipzig na segunda colocação com 42 pontos. Já os hoffs caíram para quarta colocação com 31 pontos.

E o próximo jogo do RB Leipzig é contra o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park. Enquanto que o Hoffenheim recebe o Mainz 05 na Rhein Neckar Arena, os jogos serão realizados no próximo sábado (4).