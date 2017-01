Würzburger sai na frente, mas Braunschweig empata nos acréscimos pela 2. Bundesliga

Na Flyeralarm-Arena, o Würzburger Kickers recebeu o líder Eintracht Braunschweig em jogo válido pela 18ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, neste sábado (28). A equipe bávara fazendo uma temporada em seu retorno a segunda divisão alemã e jogou diante de uma equipe que queria se isolar ainda mais na liderança da competição.

A partida terminou empatada em 1 a 1. O gol do time da casa foi marcado por Rama. Para os visitantes, o tento veio através de Nyman. O resultado manteve os leões na liderança com 35 pontos. Já os bávaros estão em sexto com 28 pontos.

O próximo jogo do Würzburger Kickers é contra o Kaiserslautern no Fritz Walter Stadion na próxima sexta-feira (3/2). Enquanto que o Eintracht Braunschweig recebe o St. Pauli no Eintracht-Stadion no próximo domingo (5).

A equipe da casa abriu o marcador aos 33 minutos em boa jogada do albanês Rama. O jogador achou espaço e arriscou de chapa por baixo, sem chances de defesa para o goleiro Fejzic, deixando o time mandante em vantagem.

Só que os visitantes chegaram ao empate nos acréscimos da partida, aos 46 minutos. Em cobrança de escanteio batido por Hernández a bola viajou a área Omladic desviou e Nyman escorou de cabeça, salvando um pontinho para sua equipe fora de casa.

Aue derrota o Heidenheim e volta a vencer depois de oito jogos de jejum

No Sparkassen-Erzgebirgsstadion o Erzgebirge Aue jogou contra o Heidenheim, os violetas vinham de oitos jogos sem vencer e enfrentou uma das sensações da temporada e que faz excelente campeonato.

Em jogo bem movimentado, os donos da casa venceram pelo placar de 2 a 1, com gols de Köpke e Nazarov. Para o time visitante o gol foi marcado por Verhoek. Com o resultado tirou os violetas provisoriamente da zona de rebaixamento e deixou a equipe na 15° colocação com 16 pontos. Já os blau-rot se mantiveram na quinta colocação com 29 pontos.

O próximo jogo do Erzgebirge Aue é contra o Sandhausen no Hardtwaldstadion. Enquanto que o Heidenheim recebe o Nuremberg na Voith-Arena, os jogos serão realizados no próximo sábado (4).