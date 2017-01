Carlos Mané marca no fim e Stuttgart bate St. Pauli pela 2. Bundesliga

O St. Pauli recebeu o Stuttgart no Millerntor-Stadion em jogo válido pela 18ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, neste domingo (29). Os piratas buscando fazer o segundo turno melhor e tentar escapar de um possível rebaixamento para terceira divisão enfrentou um dos favoritos a subir para a elite na próxima temporada e que queria recuperar a liderança.

Em um duelo nervoso e disputado os visitantes levaram a melhor e venceram pelo placar de 1 a 0 o único gol foi marcado por Carlos Mané. Com o resultado deixou os suábios na segunda colocação com 35 pontos, a mesma pontuação do então líder Eintracht Braunschweig que tem o saldo de gols melhor. Já os piratas amargam a ultima colocação com 11 pontos.

A próxima partida do St. Pauli é contra o Eintracht Braunschweig no Eintracht-Stadion no próximo domingo (5/2). Enquanto que o Stuttgart recebe o Fortuna Düsseldorf na Mercedes-Benz Arena na próxima segunda-feira (6/2).

Buscando melhorar sua situação na tabela os mandantes fizeram algumas contratações nesta trazendo o volante Johannes Flum, o meia-atacante Möller Daehli e trouxe volta o atacante Lennart Thy. Até que a equipe tentou fazer algo na partida, mas pecou nas finalizações a meta adversária.

Enquanto que os suábios foram mais objetivos levavam mais perigo quando desciam ao campo de ataque e contando com a grande fase do atacante Simon Terodde. Só que o jogador perdeu boas chances de deixar sua marca.

Mas nos instantes finais da partida aos 41 minutos os visitantes fizeram seu gol a jogada começou no campo de defesa, Insúa fez o lançamento para frente Ginczek ajeitou de cabeça para Terodde em seguida ajeitar para Carlos Mané arriscar colocado e marcar um lindo gol, decretando a vitória ao time do sul da Alemanha.

Dynamo Dresden é mais eficiente e derrota o Nuremberg fora de casa

No Stadion Nürnberg o Nuremberg encarou o Dynamo Dresden, e marcou a primeira partida sem seu artilheiro Guido Burgstaller vendido ao Schalke 04, o Der Club que ainda tem esperanças de brigar por pelo menos os playoffs teve pela frente uma das gratas surpresas da competição que vem fazendo uma boa competição.

A equipe visitante aproveitou as oportunidades e venceu por 2 a 1 com gols do estreante Heise e outro de Berko. Para o time da casa o gol foi marcado por Lukas Mühl. Com o resultado deixou os amarelos na quinta colocação com 30 pontos e muito próximo do G-3. Já o Der Club caiu para décima colocação com 25 pontos.

O próximo jogo do Nuremberg é diante do Heidenheim na Voith-Arena no próximo sábado (4/2). Enquanto que o Dynamo Dresden recebe o Union Berlin no DDV-Stadion no próximo domingo (5/2).

Na estreia de Mirko Slomka, Karlsruher derrota o Arminia Bielefeld de virada

No Wildparkstadion o Karlsruher jogou contra o Arminia Bielefeld, a partida marcou a estreia de Mirko Slomka no comando dos azuis. O jogo era fundamental para as duas equipes que brigam para não caírem para terceira divisão.

O jogo foi muito disputado e os mandantes venceram de virada por 3 a 2 com gols de Jordi Figueras, Kempe e Hoffer. Para os visitantes os gols foram de Klos e Schütz. Com o resultado tirou os azuis do Z-3 e o colocando na 15° colocação com 17 pontos. Já os Arminen caíram para zona de rebaixamento e estão em 17° com 14 pontos.

A próxima partida do Karlsruher é contra o Bochum no Vonovia Ruhrstadion no próximo domingo (5/2). E o Arminia Bielefeld recebe o 1860 Munique na Schüco Arena na próxima sexta-feira (3/2).