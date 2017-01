Borussia Dortmund apenas empata com Mainz 05 e deixa vantagem escapar

Mainz 05 e Borussia Dortmund fecharam a 18ª rodada da Bundesliga em um jogo bem disputado na OPEL Arena, em Mainz, neste domingo (29). Os donos da casa, em posição intermediária na tabela, buscavam uma recuperação no campeonato, enquanto os aurinegros continuam com o objetivo de alcançar a zona de classificação para a Champions League.

O confronto foi mediado pelo árbitro Felix Swayer (ALE) e terminou empatado em 1 a 1, com gol de Latza para os mandantes e Marco Reus para os visitantes.



Na próxima rodada o Borussia terá um confronto complicado com o RB Leipzig, equipe sensação da temporada, em um confronto direto pelas primeiras posições, em jogo a ser disputado no Signal Iduna Park, no sábado (4), enquanto o Mainz, no mesmo dia, enfrentará o Hoffenheim, fora de casa.

Reus marca no início e dá vantagem ao Dortmund

Com a necessidade de vencer para alcançar as primeiras posições na tabela, o Borussia começou o cotejo dominando as ações ofensivas e rapidamente chegou ao primeiro gol, logo aos 3', com Marco Reus, após assistência de Schürrle. Mesmo com a vantagem no placar, os aurinegros continuaram pressionando a equipe mandante, que não esboçava qualquer reação depois de sair atrás no placar.

A primeira oportunidade do Mainz veio apenas aos 31', após cobrança de lateral na área, mas sem muito perigo, apesar da saída errada do arqueiro Bürki, que retornara ao gol dos aurinegros. Os donos da casa pouco ameaçaram, muito devido a saída de Yunus Malli, que se transferiu para o Wolfsburg. O meio-campista era o protagonista da equipe comandada por Martin Schmidt, que perdeu em criatividade sem o jogador.

Já no final da primeira etapa o Mainz começou a controlar melhor as ações do jogo e conseguiu limitar a velocidade de jogo do Dortmund, mas não o suficiente para reverter a desvantagem antes do intervalo.

Dortmund recua e permite empate do Mainz

No retorno para a etapa complementar, o Borussia voltou pressionando, assim como fez na primeira etapa, mas falhas no último terço minavam as chances da equipe de ampliar o marcador, enquanto o Mainz começava a crescer na partida, inclusive desperdiçando uma oportunidade incrível com Niko Bungert, que livre, dentro da área, cabeceou para fora, perdendo uma grande chance para os donos da casa.

Mais acuado, graças as alterações táticas de Martin Schmidt, o Dortmund começou a encontrar dificuldades para gerenciar a posse de bola, fazendo com que Tuchel promovesse a entrada de Mario Götze na equipe, no lugar de Guerreiro. Alguns minutos depois foi a vez de Dembélé entrar em campo, na vaga do apagado Aubameyang, que fez uma partida discreta.

A queda de rendimento dos aurinegros não poderia ter um desfecho diferente não fosse o gol de empate do Mainz, que veio aos 83’ com Latza, em um contra-ataque mortal articulado pelo time da casa, aproveitando cruzamento da direita para cabecear para o fundo das redes.

Empolgado com o empate, os donos da casa partiram para o ataque em busca da virada, enquanto o Borussia, aquém do que produziu até abrir o placar, se defendia como podia, tentando evitar o pior na OPEL Arena, resultado péssimo para os aurinegros, que cada vez mais se afastam da primeiras posições da Bundesliga. O cenário poderia ter sido pior, quando De Blasis, no último minuto, quase virou para os mandantes.