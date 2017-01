Hannover derrota Kaiserslautern pelo placar mínimo e assume liderança da 2. Bundesliga

O Hannover enfrentou o Kaiserslautern na HDI-Arena pelo encerramento da 18ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, nesta segunda-feira (30). Os vermelhos começaram o campeonato oscilando, mas conseguiu se encontrar durante a competição e enfrentou por outro lado um adversário que fez uma primeira parte decepcionante e mudou de treinador e trouxe o experiente Norbert Meier para comandar a equipe na sequencia da temporada.

Em um duelo muito equilibrado os donos da casa venceram pelo placar mínimo de 1 a 0 o único gol foi marcado Bech. Com o resultado colocou os vermelhos na liderança da competição com 35 pontos, a mesma pontuação do seu arquirrival Eintracht Braunschweig e do Stuttgart, mas por ter um saldo de gols melhor leva a vantagem.

A próxima partida do Hannover é contra o Greuther Fürth no Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Enquanto que o Kaiserslautern recebe o Würzburger Kickers no Fritz Walter Stadion, as partidas serão realizadas na próxima sexta-feira (3/2).

O time mandante querendo assumir a liderança da competição jogou diante de uma das melhores defesas do campeonato, mas seu ataque pouco produz e por isso que tem dos piores desta temporada.

E os vermelhos tentaram o seu gol na etapa inicial com seu ataque formado por Harnik e Füllkrug, mas ambos perderam boas chances de deixarem sua marcar na partida. Por outro lado a equipe visitante foi bem perigosa e contou com retorno de Sebastian Kerk que tinha se lesionado e perdeu boa parte do campeonato.

Só que no começo da etapa final a equipe mandante conseguiu o seu gol aos dois minutos, o zagueiro Koch foi tentar cortar e deu a bola nos pés de Bakalorz, o volante deu na medida para o dinamarquês Uffe Bech sem marcação invadir a área e mandar na saída do goleiro Pollersbeck, decretando o triunfo para a equipe da Baixa-Saxônia e o colocando na liderança da segunda divisão alemã pela primeira vez nesta temporada.