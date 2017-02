Mainz 05 anuncia meia-atacante Robin Quaison, ex-Palermo

Foto: Divulgação/Mainz 05

O Mainz 05 anunciou mais um reforço no ultimo dia de janela de transferências, trazendo o meia-atacante sueco Robin Quaison de 23 anos junto ao Palermo, nesta terça-feira (31). Os valores que o clube da Renânia-Palatinado pagou foram de 2 milhões de euros (cerca de 6,7 milhões de reais) por um contrato de quatro temporadas.

Quaison vinha atuando pelo clube do sul da Itália desde 2014 quando chegou do AIK. E atuando na Série A foram 66 partidas com sete gols marcados. E atua pela seleção sueca e já esteve em cinco oportunidades e marcou dois gols. Mas sua família é de origem ganesa.

Este é o segundo reforço nos últimos dois dias. O clube trouxe o espanhol Bojan Krkic que estava no Stoke City que ficará por empréstimo até o final da temporada. Para o diretor esportivo Rouven Schröder disse que é um jogador de muita qualidade: “É um jogador de muita qualidade e apostamos nele por ser jovem e que tem um grande futuro. A política do clube é de apostar em jogadores novos e o trouxemos vendo um trabalho em longo prazo. E o jogador se mostrou entusiasmado em atuar pelo nosso clube”.

A nova contratação deu sua palavra em sua chegada à nova equipe: “Vai ser um desafio novo em atuar em outra liga. Na Itália eles priorizam o sistema defensivo e a forte marcação. Já na Alemanha é um futebol mais técnico e solto e vou ter a oportunidade de jogar num dos melhores campeonatos da Europa e será uma nova experiência na minha carreira”.

Os 05 vêm fazendo uma campanha de altos e baixos na atual temporada e muito abaixo da passada no qual se classificou para Uefa Europa League. O clube ocupa no momento a décima colocação com 22 pontos. No final de semana a equipe enfrentará o Hoffenheim na Rhein Neckar Arena no próximo sábado (4).