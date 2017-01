Pouco aproveitado no Hannover, atacante Marius Wolf é emprestado ao Eintracht Frankfurt

Foto: Divulgação/Eintracht Frankfurt

O Eintracht Frankfurt anunciou o meia-atacante Marius Wolf, que estava atuando pelo Hannover. O jogador de 21 anos ficará nas Águias até o final desta temporada para ganhar mais oportunidades no time da capital financeira.

Wolf chegou à temporada passada aos vermelhos vindo do 1860 Munique, mas pouco jogou pela equipe da Baixa-Saxônia e só atuou duas vezes. Na temporada atual nem vinha ficando no banco de reservas por conta da boa fase da equipe da 2. Bundesliga (Segunda divisão alemã).

A sua contratação se deu por conta dos inúmeros jogadores que as Águias têm no departamento médico e pode ter mais chance devido às baixas da equipe nesta temporada atual.

O diretor esportivo do clube Bruno Hübner falou da chegada do jogador: “Estávamos precisando de um jogador para repor desfalques que temos neste momento. Uma boa parte está lesionado e a chegada do Wolf tem muito talento e precisar ter mais oportunidades para mostrar seu futebol. Ainda é muito novo e atuando conosco terá chances de jogar com mais frequência”.

E o novo reforço disse que não vê a hora de voltar a jogar: “Fiquei um bom tempo parado devido às lesões e agora estou pronto para voltar a jogar futebol que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Chego a um grande clube e agradeço ao Frankfurt por dar esta oportunidade a mim. Vou trabalhar muito para conquistar meu espaço na equipe e chego num time bem qualificado e só venho para ajudar”.

As Águias vêm fazendo uma grande temporada e no momento ocupa a terceira colocação com 32 pontos. Hoje levaria a fase de grupos da Uefa Champions League. Já há um ano melhor, porque na temporada passada a equipe quase caiu para segunda divisão e se salvou nos playoffs. No final, o time voltará a campo em mais uma rodada da Bundesliga e enfrentará seu arquirrival Darmstadt na Commerzbank Arena no próximo domingo (5/2) às 14h30.