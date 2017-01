Freiburg anuncia o volante suíço Vincent Sierro ex-Sion

Foto: Divulgação/Freiburg

O Freiburg anunciou o volante suíço Vincent Sierro de 21 anos junto ao Sion da Suíça. O jogador vem para compor o elenco do time da Floresta Negra nesta temporada e vai brigar por posição na equipe de Christian Streich. Os detalhes sobre a compra do jogador não foram divulgados.

Sierro começou no próprio Sion e a todo atuou em 34 partidas com quatro gols marcados. Também tem passagem pelas seleções de base da Suíça. E agora vai atuar em uma das principais ligas da Europa.

Em sua chegada o novo contrato disse do novo desafio: “Terei um novo desafio pela frente e agora vou atuar pelo Freiburg. Sei que não é umas grandes equipes do futebol alemão, mas tem uma grande estrutura e venho para disputar meu espaço no time. Vou batalhar para conquistar meu espaço no time e a disputa será bem acirrada pela vaga na equipe titular. E será um prazer de está jogando no futebol alemão que é uma grande vitrine para inúmeros jogadores, assim como eu que estou chegando agora”.

O diretor esportivo do clube Klemens Hartenbach acredita no potencial do novo reforço: “Conseguimos trazer um jogador promissor e veio para nos ajudar nesta temporada e por conta de algumas perdas, ele será muito útil no elenco. E veremos daqui para frente como vai se portar. Acredito que vai ter a sua oportunidade na equipe o mais breve possível”.

Em seu retorno a elite o clube faz uma boa campanha nesta temporada e ocupa atualmente a oitava colocação com 26 pontos. No final de semana enfrentará o Borussia M’gladbach no Borussia Park em jogo marcado para este sábado (4/2) às 12h30.

Com a chegada de Sierro a equipe, Jonas Meffert e Lucas Hufnagel deixaram o clube

Sem espaço na equipe o volante Jonas Meffert deixou o Freiburg e voltou ao Karlsruher no qual esteve entre 2014 e 2016. E foi cedido junto ao Bayer Leverkusen que tem seus direitos federativos e ficará nos azuis até o final da temporada.

Já o meia-atacante georgiano Lucas Hufnagel foi emprestado ao Nuremberg, o jogador nem sequer atuou esta temporada pelo clube e vai atuar no Der Club por empréstimo até o final desta temporada, para ter mais ritmo de jogo.