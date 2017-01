Sem espaço na Lazio, Moritz Leitner acerta seu retorno ao Augsburg

Google Plus

Foto: Divulgação/Augsburg

O Augsburg anunciou o meio-campista Moritz Leitner que estava na Lazio. Nesta terça-feira (31). O jogador de 24 anos chegou ao clube do Roma no inicio da temporada, mas não vinha sendo aproveitado por Simone Inzaghi atual treinador da equipe italiana. O clube bávaro desembolsou entorno de 1,4 milhões de euros (cerca de 4 milhões de reais) por um contrato de quatro temporadas e meia.

Leitner retorna ao clube por onde atuou em 2011 quando foi emprestado junto ao Borussia Dortmund e foi uma passagem discreta com apenas nove partidas. Além do clube aurinegro por onde alternou idas e vindas, também jogou no 1860 Munique clube que o projetou e pelo Stuttgart. Também tem passagens pelas seleções de base da Alemanha e tem a cidadania austríaca.

Para o diretor esportivo Stefan Reuter disse que vai ser uma peça importante na equipe: “Trouxemos um jogador que já jogou conosco em 2011 e tem muito talento. Ele precisa ter mais oportunidades e tem muita técnica. E será uma peça importante dentro da nossa equipe no decorrer da temporada”.

O jogador falou do retorno ao clube e da nova oportunidade que terá pela equipe: “Já tive a oportunidade de jogar pelo Augsburg e estou retornando a equipe que está me dando outra oportunidade mostrar meu futebol. Na Lazio não vinha jogando por conta da concorrência que tinha na equipe, mas agora é pensar agora no meu novo clube e trabalhar para conquistar meu espaço”.

Os rot vêm fazendo uma campanha irregular na atual temporada da Bundesliga e está atualmente na décima segunda colocação com 21 pontos. E a missão da equipe é permanecer longe da zona de rebaixamento. No final de semana voltará a campo e vai enfrentar o Werder Bremen na WWK Arena, o jogo será realizado no próximo domingo (5/2) às 12h30.