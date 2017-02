Após passagem no Genk, atacante Leon Bailey é contratado pelo Bayer Leverkusen

Prodígio do Genk, Leon Bailey é contratado pelo Bayer Leverkusen

No último dia da janela de transferências europeia nesta terça-feira (31), o instável Bayer Leverkusen agiu e anunciou a contratação do jamaicano Leon Bailey, um dos destaques do Genk, da Bélgica.

O clube alemão acabou por frustrar os planos de Marco Silva, treinador do Hull City, que declarou recentemente: ''Não é um negócio fácil mas vamos tentar trazê-lo''. Enfim, a equipe garantiu o ponta-esquerda por valores não divulgados. O prospecto vestirá o número 9 até o ano de 2022.

O diretor esportivo do time, Rudi Voller, a aposta tem nexo e espera muito do novo jogador. "Ele é um jogador extremamente rápido que ajudará no setor ofensivo. Temos certeza de que Leon Bailey será uma grande jogador para nós".

Leon Bailey, que estava no Genk desde 2015, marcou 16 gols e deu 21 assistências em 77 jogos, e chega com status de promessa no Bayer Leverkusen, que se encontra no nono lugar na tabela da Bundesliga em uma temporada muito inconstante.