Meio-campista Hamit Altintop acerta com Darmstadt e retorna ao futebol alemão após seis anos

Hamit Altintop retorna ao futebol alemão após seis anos

Na última terça-feira (31), a equipe alemã SV Darmstadt anunciou a contratação até o fim da temporada do ex-Galatasaraay, Hamit Altintop, de graça após rescisão de contrato com o clube turco.

O Darmstadt se encontra na lanterna do Campeonato Alemão e vê no turco uma esperança para melhora na defesa, visto que Altintop é conhecido por ter qualidades fortes em divididas e na contribuição defensiva, além de um bom passe.

O versátil meio-campo participou de apenas cinco jogos pelo Galatasaraay, totalizando 52 minutos nessa temporada, e marcou um gol. A falta de presença se deu pois Hamit sofreu uma grave lesão que o tirou dos gramados por muito tempo. No entanto, após sua volta e uma atuação desastrosa contra uma equipe da segunda divisão, a equipe de Instanbul optou por rescindir seu contrato.

Outras equipes no currículo do turco são Bayern de Munique e Schalke 04, além do Real Madrid. Assim, Altintop retorna à Bundesliga depois de seis anos da sua transferência para o time madrilenho, dessa vez com a missão de ajudar o Darmstadt de sair da zona de rebaixamento.