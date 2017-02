Aubameyang comenta possível ida ao Real Madrid: "Apenas um sonho"

Foto: Getty Images

Contratado em 2013 pelo Borussia Dortmund após boas temporadas no Saint-Étienne, marcando 41 gols em um total de 96 jogos, Pierre-Emerick Aubameyang vem crescendo e é cogitado como o principal alvo na próxima janela de transferências. Desde a saída de Robert Lewandowski, se provou uma importante peça no elenco aurinegro, tendo atingido seu ápice no time do Signal Iduna Park em 2014-15.

No entanto, a lua de mel parece prestes a acabar: o jogador da seleção gabonesa declarou que, para atingir outro nível, precisa sair do BVB.''Se eu quiser atingir um patamar mais alto na minha carreira, preciso sair no verão'', declarou ele, numa entrevista à rádio francesa RMC. ''O Real Madrid é apenas um sonho, mas tem surgido muito barulho em torno disso.'', completou. Devido à uma promessa que fez ao avô, Pierre-Emerick é extremamente ligado emocionalmente à equipe do Santiago Bernabeu, mas é do Liverpool que está próximo. Fontes afirmam que o clube deverá fazer oferta pelo atacante nesse semestre, e o Anfield poderá ser a nova casa de Aubameyang.

Vital no esquadrão de Thomas Tuchel, Aubameyang marcou 20 gols em 22 jogos nessa temporada, além de já ter atingido uma centena de tentos desde que se transferiu para a equipe de Dortmund.