Buscando manter a liderança isolada da Bundesliga, Bayern recebe o instável Schalke 04

O Bayern de Munique enfrenta o Schalke 04 na Allianz Arena em jogo válido pela 19ª rodada da Bundesliga 2016/17 neste sábado (4). A equipe bávara, em grande momento na temporada, enfrentará um adversário que vem fazendo uma temporada decepcionante e com muitos altos e baixos.

O árbitro da partida será Marco Fritz e o confronto começa às 12h30. No ultimo encontro entre as equipes em um duelo eletrizante na Veltins-Arena, com vitória dos bávaros pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Lewandowski e Kimmich.

Buscando manter o grande momento, Bayern espera conquistar mais uma vitória dentro de casa

A equipe bávara, vivendo bom momento no campeonato com sete vitória seguidas na competição, vai jogar diante do seu torcedor pela primeira vez em 2017. Os dois primeiros jogos foram atuando fora de casa. Para a partida, o treinador Carlo Ancelotti não vai poder contar com o zagueiro Boateng e o meia-atacante Ribery, lesionados e o volante Kimmich gripado. No lugar do francês entra em seu lugar o brasileiro Douglas Costa. O chileno Vidal que tinha ficado de fora da ultimo jogo está de volta à equipe.

Em coletiva prévia, o italiano disse que não pode subestimar o adversário: “Não vai ser um jogo tão tranquilo assim, o Schalke mesmo vivendo um momento irregular nesta temporada tem jogadores de muito talento e que podem dar trabalho. No duelo do turno tivemos muitas dificuldades e foi um jogo muito igual. Tivemos a sorte de marcar dois gols no final da partida e conquistar o resultado naquela oportunidade. Agora à situação é diferente, estamos um bom momento, mas não podemos entrar de salto alto nesta partida de logo mais”.

O capitão Philipp Lahm falou que jogar contra o Schalke sempre foi difícil: “Sempre fizemos duelos muito truncados e disputados contra o Schalke 04, o time deles tem muita qualidade e com excelentes jogadores. Sabemos que a situação que estão vivendo não é muito boa. E vamos buscar fazer o possível para conquistar mais um bom resultado dentro de casa. Prevejo um grande confronto com uma das equipes mais importantes da Alemanha”.

Em momento irregular na temporada, Schalke vai buscar surpreender na Allianz Arena

Os azuis reais vivendo um momento irregular nesta temporada e fazendo uma campanha abaixo do esperado. A meta seria pelo menos estar na zona de classificação da UCL. O clube não vence em Munique há seis anos quando derrotaram pela ultima vez na DFB Pokal daquele ano. A equipe sagrou-se campeã meses depois.

E o time treinado por Markus Weinzierl terá algumas baixas. Os laterais Coke e Uchida, que estão recuperando a forma física, o também lateral Baba Rahman machucado, os atacantes Embolo e Di Santo também entregues ao departamento medico. E ainda com o ganes Tekpetey na Copa Africana de Nações defendendo a seleção de Gana. As novidades são retornos de Max Meyer e Huntelaar pelo menos no banco de reservas.

O comandante dos azuis reais espera que sua equipe pela menos faça um jogo melhor que na anterior, no qual foram muito mal: “Não jogamos bem a ultima partida e enfrentaremos um adversário muito forte e que está em bom momento na temporada. Será a nossa oportunidade de pelos menos quebrar essa boa sequencia deles, se caso acontecer à confiança voltará. Sabemos da superioridade do adversário e vamos tentar errar menos neste jogo que tem tudo para ser uma boa partida”.

Para o capitão Benedikt Höwedes, o confronto é uma batalha de gigantes: “São duas equipes importante da Bundesliga e dois gigantes. O Bayern tem um dos melhores elencos do mundo e será uma honra enfrentar eles mais uma vez. Tenho muitos amigos do outro lado por convivência de seleção e sei como eles jogam. Queremos incomodar a equipe deles na Allianz Arena, onde eles são muito fortes e faremos o possível para sair de lá com algo positivo”.