Pressionado na Bundesliga, Borussia Dortmund recebe sensação Leipzig

Borussia Dortmund e RB Leipzig vão se enfrentar no jogo mais aguardado da 19ª rodada da Bundesliga nesse sábado (4), às 15h30 (horário oficial de Brasília) no Signal Iduna Park, em Dortmund, em confronto de enorme importância para a parte de cima da tabela de classificação do campeonato.

Os touros vermelhos vem de um grande resultado na rodada passada, quando derrotaram o Hoffenheim - até então o único invicto das cinco maiores ligas europeias – por 2 a 1, enquanto o Dortmund tropeçou novamente, dessa vez diante do Mainz 05, em duelo que terminou empatado em 1 a 1.

O árbitro Tobias Stieler será responsável por mediar esse importante confronto, que tem grande relevância para as aspirações do Leipzig pelo título e do Borussia por vaga nas competições europeias, que é a realidade do clube no atual momento.

Tuchel espera um jogo complicado para o Borussia

O treinador dos aurinegros, Thomas Tuchel, em entrevista coletiva, falou sobre a expectativa do grande confronto desse sábado diante do Leipzig: “Eles estão muito bem e merecem estar lá – 2º lugar -, mas estamos indo muito bem nesses jogos”, disse o comandante, antes de completar sobre o desempenho recente da equipe (vitória diante do Werder e empate contra o Mainz): “Discutimos internamente por que deixamos eles crescerem, por que não aumentamos a nossa vantagem para 2 a 0 antes?”, finalizou.

Outro assunto na coletiva foi sobre a declaração de Aubameyang para uma rádio francesa de que ele deveria sair do Dortmund na próxima janela de transferências para progredir na carreira e o treinador discorreu sobre o tema: “Qualquer um que olhar para os detalhes e entender as entrelinhas poderá chegar a conclusão de que ele está considerando onde Auba finalizará sua carreira, aqui ou em outro lugar. O que conta para mim são as atuações dele aqui. Ele está pronto para dar tudo de si e já afirmei que não conseguiremos alcançar nenhum de nossos objetivos sem Auba”, comentou Tuchel.

Técnico do Leipzig quer incomodar o Dortmund

Hasenhüttl, comandante dos touros vermelhos, não poderá contar com um importante jogador para o duelo, trata-se de Timo Werner, destaque da equipe até aqui na temporada, mas a ausência de Timo não foi empecilho para o sentimento de confiança ao redor do elenco para o jogo, de acordo com o treinador: “Obviamente estamos ansiosos para esse jogo. Estamos prontos para esse desafio, nosso jogo de sábado é sobre ter a certeza de que nosso trabalho sem a bola é perfeito. Queremos ser um visitante inconfortável para o Dortmund, para que consigamos extrair algo desse jogo”, disse o treinador dos touros vermelhos.

O lateral-esquerdo Marcel Halstenberg também falou com a imprensa antes do duelo com os aurinegros: “O Leipzig é azarão diante do Borussia. É claro que não podíamos esperar essa campanha, mas é evidente que provavelmente não seriamos como um típico recém-promovido. No entanto, o fato é que estamos desafiando o Bayern após 18 rodadas – ninguém esperaria isso”, afirmou o lateral.

Apesar da ausência de Werner, o Hasenhüttl poderá contar com Oliver Burke, que está recuperado de um resfriado e estará no elenco para o confronto, o qual contará com aproximadamente 8.000 torcedores do Leipzig, um recorde da equipe nas partidas como visitante.