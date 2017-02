Papadopoulos marca de cabeça e Hamburgo bate Leverkusen

O Hamburgo recebeu o Bayer Leverkusen no Volksparkstadion em jogo válido pela abertura da 19ª Rodada da Bundesliga 2016/17, nesta sexta-feira (3). A equipe do norte precisando vencer na competição para evitar um inédito rebaixamento teve pela frente uma equipe que faz campanha de altos e baixos nesta temporada.

O confronto foi truncado os mandantes venceram pelo placar de 1 a 0 o único gol foi marcado por Papadopoulos. Com o resultado tirou os dinos provisoriamente da zona de rebaixamento e subiu para 16° colocação com 16 pontos. Já os leões se mantiveram na nona colocação com 24 pontos. E o confronto ficou marcado sobre a expectativa do brasileiro Walace ex-Grêmio fazer sua estreia, mas o volante ficou no banco de reservas e não entrou.

A próxima partida do Hamburgo é nesse mesmo estádio contra o Colônia pela fase oitavas de final da DFB Pokal na próxima terça-feira. E pela Bundesliga os dinos enfrentam o RB Leipzig na Red Bull Arena. Enquanto que o Bayer Leverkusen recebe o Eintracht Frankfurt na Bay Arena. Os jogos serão realizados no próximo sábado (11).

Primeira etapa pouco atrativa e um merecido zero a zero

Os dinos buscando a vitória para se afastar da zona de rebaixamento e enfrenta por outro lado um adversário fazendo campanha decepcionante e não contava com Çalhanoglu suspenso pela Fifa e não joga mais na temporada e o atacante Chicharito lesionado.

A equipe da casa até que tentou e aos 11 minutos teve uma chance na bola parada no levantamento feito por Holtby à bola passou por todo mundo e chegou a Mavraj, o albanês arriscou fraco, facilitando a defesa para Leno.

Minutos depois foi à mesma jogada e de novo com a dupla, mas o zagueiro foi bloqueado pelo goleiro visitante afastando com os pés que poderia ser o primeiro gol da partida, para o time da casa.

Ainda tiveram outras oportunidades aos 31 minutos Wood teve uma chance de abrir o marcador, só que o atacante se atrapalhou na hora de chutar e a defesa conseguiu afastar para longe. Depois em outra jogada de bola parada Papadopoulos desviou de cabeça, mas Jung estava um pouco à frente.

Papadopoulos marca na etapa final e tira o Hamburgo da zona de rebaixamento

Na etapa final os mandantes voltaram melhor e logo aos dois minutos Müller deu ótimo passe para Wood arrematar de canhota e mal no travessão, quase abrindo o marcado no inicio do segundo tempo. Em seguida foi à vez de Müller e o meia-atacante adiantou a bola demais, perdendo uma boa chance para os dinos. Logo após, Kostic tentou surpreender Leno e o goleiro atento defendeu.

Pela primeira vez os leões arremataram ao gol com 12 minutos na cobrança de escanteio batido por Aránguiz a bola chegou à cabeça de Kiessling que mandou sem direção a meta de Adler.

Só que aos 30 minutos a equipe da casa conseguiu seu gol após a insistência de Müller que por duas vezes tentou cruzar e mandou na cabeça de Papadopoulos, o zagueiro que chegou nesta janela mandou no canto direito de Leno, marcando contra a equipe que detém seus direitos federativos. O grego depois teve outra chance, mas a bola foi fraca.

No final da partida os leões tiveram duas oportunidades na bola área à primeira no levantamento de Aránguiz na cabeça de Kiessling, o atacante grandalhão mandou no travessão. No ultimo lance Jonanthan Tah desviou levantamento de Kampl e mandou por cima.