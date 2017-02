Hannover joga mal e acaba sendo goleado pelo Greuther Fürth na 2. Bundesliga

O Greuther Fürth encarou o Hannover no Sportpark Ronhof Thomas Sommer pela abertura da 19ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, nesta sexta-feira (3). Os verdes fazendo uma campanha apenas mediana nesta temporada recebeu o então líder do campeonato que buscava se mantiver na liderança da competição.

A equipe da casa levou a melhor e venceu pelo placar de 4 a 1 com dois gols de Dursun, ainda marcaram Franke e Veton Berisha. Para os visitantes o gol foi de Prib. Com o resultado colocou os verdes na 11° colocação com 24 pontos. Já os vermelhos caíram para segunda colocação com 35 pontos.

O próximo jogo do Greuther Fürth será nesse mesmo estádio contra o Borussia M’gladbach na próxima terça-feira (7). Enquanto que o Hannover recebe o Eintracht Frankfurt na HDI-Arena na próxima quarta-feira (8). Os jogos são válidos pelas oitavas de final da DFB Pokal.

E o time da casa abriu o marcador aos 16 minutos Veton Berisha ajeitou a bola para Dursun, o atacante dominou na pequena área e de puxeta marcou um lindo gol, deixando sua equipe em vantagem. Não demorou muito e o segundo gol saiu aos 21 minutos na bola levantada por Zulj na área para o zagueiro Franke desviar e aumentar o marcador.

Na etapa final o time da casa marcou o terceiro aos 19 minutos no cruzamento de Narey, o lateral foi acionado e deu na medida para Dursun mandar de chapa e marcar seu segundo gol no jogo. E três minutos depois fizeram o quarto, a jogada começou no campo de defesa com Narey que tocou para Sontheimer deixar Veton Berisha de frente com Tschauner, o atacante se livrou do goleiro e mandou para as redes.

Ainda os visitantes descontaram aos 42 minutos na bola levantada por Prib, o lateral cobrou a falta, a bola passou por tudo mundo e entrou direto ao gol de Megyeri, descontando para os vermelhos.

Fabian Klos anota dois e ajuda o Bielefeld a levar a sobre o 1860 Munique em casa

Na Schüco Arena o Arminia Bielefeld recebeu o 1860 Munique, os Arminen buscando a vitória a qualquer custo para sair da zona de rebaixamento teve pela frente um time que vai tentando se acertar na segunda metade de temporada.

Em duelo equilibrado os donos da casa venceram pelo placar de 2 a 1 com dois gols de Fabian Klos. Para os visitantes o gol foi do estreante Gytkjaer. Com o resultado tirou os Arminen da zona de rebaixamento e os levaram para zona de playoffs em 16° com 17 pontos. Já os leões estão em 14° com 19 pontos.

A próxima partida do Arminia Bielefeld é contra o Astoria Walldorf no Dietmar Hopp-Sportpark na próxima terça-feira (7). Enquanto que o 1860 Munique enfrenta o Lotte no Frimo Stadion na próxima quarta-feira (8). Os jogos são válidos pela DFB Pokal.

Kaiserslautern vence nos instantes finais o Würzburger Kickers

No Fritz Walter Stadion o Kaiserslautern jogou diante do Würzburger Kickers, os diabos vermelhos querendo se afastar da zona de rebaixamento enfrentou uma das sensações do campeonato.

Em jogo disputado os mandantes venceram por 1 a 0 o gol foi marcado por Glatzel. Com o resultado os diabos vermelhos se afastaram um pouco da zona de confusão e subiram para 12° colocação com 22 pontos. Já os bávaros caíram para se mantiveram em sétimo com 28 pontos.

O próximo jogo do Kaiserslautern é contra o Fortuna Düsseldorf na Esprit Arena na próxima sexta-feira (10). Enquanto que o Würzburger Kickers recebe o Heidenheim na Flyeralarm-Arena no próximo sábado (11).