Mönchengladbach bate Freiburg no Borussia Park em jogo quente

Neste sábado (4), a cidade alemã de Mönchengladbach recebeu um confronto importante para o time homônimo: eles haveriam de enfrentar o Freiburg, em busca da ascensão no campeonato alemão e afastamento da zona da degola. Em uma temporada abaixo da média recente, os comandados de Dieter Hecking lutam para trazer um pouco de constância, enquanto os visitantes demonstraram melhora em relação à 2015-16. Apesar da tarde fria e estagnada nos 7ºC, os jogadores não deixaram-se congelar e protagonizaram um jogo cheio de chances, principalmente para os donos da casa, que acabaram ganhando por 3 a 0 com gols de Raffael, Hermann e Stindl.

Mesmo com pressão inicial do Gladbach, o primeiro tempo acabou por ser equilibrado

Apesar de o conjunto da obra ter mostrado mais domínio do time da casa, foi o Freiburg que começou a pressionar. A equipe da Floresta Negra deu o primeiro chute do jogo, no primeiro minuto, por Amir Abrashi. Aos dezessete, houve outra chance para os visitantes, dessa vez com Nils Petersen, que cabeceou para fora, sem muito perigo para a meta de Sommer. Depois disso, os donos da casa dominaram.

Thorgan Hazard cruzou perigosamente, e Söyüncü colocou a cabeça na bola, fazendo com que os torcedores do Freiburg perdessem a respiração pela ameaça de um gol contra. Aos 22', houve reclamação por parte de Kramer, que viu uma mão na bola na área -- no entanto, o juiz acertou ao não marcar a penalidade

Após falha da defesa do time visitante, o brasileiro Raffael chutou torto, sem ameaçar a meta de Schwolow. Após uma série de investidas do Borussia, o Freiburg finalmente reagiu: Sommer, após uma cobrança de escanteio, acabou por fazer uma defesa digna de Handball após um chute de um adversário.

Apesar do clima ameno na cidade alemã, fato é que o clima esquentou. O jogo encheu-se de chances para ambos os lados, mesmo que o Gladbach continuasse sendo um pouco superior. Aos quarenta, Andreas Christenssen ameaçou, sem querer, o gol de Schwolow, quando houve uma grande confusão dentro da área. Aos 45', no entanto, Yann Sommer espalmou um chute de Janik Haberer, concedendo um escanteio ao time visitante. Após um minuto de acréscimo, o juiz encerrou o primeiro tempo, que foi bastante equilibrado.

Freiburg cresce, mas o time da casa mata o jogo

A primeira chance do segundo tempo veio após bonita jogada do Freiburg, uma troca de passes muito bem feita e incisiva até que Niederlech chutou em cima de Sommer, que defendeu, e a defesa espanou para longe. Aos 53', Niels Petersen fez todos os torcedores presentes no Borussia Park prenderem a respiração quando cruzou a bola e a mesma passou do goleiro - no entanto, aqueles que apoiavam o Mönchengladbach voltaram a respirar novamente quando o atacante não conseguiu chegar a tempo para empurrar a bola para a meta.

Foram vistas faíscas entre Stindl e Söyüncü após uma entrada violenta do do Gladbach Aos 66', o brasileiro Raffael deu uma cabeçada perigosa após falha da defesa da equipe da Floresta Negra, que acabou ''cruzando'' para o atacante. O primeiro gol do Mönchengladbach veio quando Lars Stindl chutou de fora da área, a bola beijou a trave e cruzou a linha, sendo, assim, um belo gol.

Dois minutos depois do primeiro tento ter sido anotado, veio o segundo. Raffael deixou de calcanhar para Dahoud, que cruzou para o meio da área e achou o brasileiro que deslizava para marcar. Quando o Freiburg se desesperou e partiu para o ataque, Thorgan Hazard conseguiu achar Hermann do outro lado do campo, deu uma bonita assistência e o alemão marcou após a bola resvalar num defensor e enganar o goleiro, aos 90'.

No dia 7 de Fevereiro, o Borussia Mönchengladbach irá visitar o Greuter Fürth pela Copa da Alemanha, enquanto o Freiburg só voltará ao campo no dia 12 do mesmo mês, contra o Colônia na cidade homônima. Com esse resultado, os vencedores assumiram o décimo lugar da tabela de classificação da Bundesliga, já os perdedores permanecem no oitavo lugar.