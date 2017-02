Naldo marca em cobrança de falta e Schalke arranca empate do Bayern

O Bayern de Munique recebeu o Schalke 04 na Allianz Arena em jogo válido pela 19ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste sábado (4). Os bávaros buscavam manter a distancia sobre seus concorrentes diante de um adversário irregular no certame.

A partida foi equilibrada e terminou empatada em 1 a 1. O gol do time da casa foi marcado por Lewandowski. Já para os visitantes, o zagueiro brasileiro Naldo marcou em cobrança de falta.

O resultado manteve os bávaros na liderança, com 46 pontos, enquanto os azuis reais estão em 11º, com 22.

O próximo jogo do Bayern de Munique será contra o Wolfsburg nesse mesmo estádio, na próxima terça-feira (7). Por sua vez, o Schalke 04 enfrentará o Sandhausen, no Hardtwaldstadion, na próxima quarta-feira (8). Os jogos serão válidos pelas oitavas de final da DFB Pokal.

Lewandowski marca, mas Naldo faz belo gol em cobrança de falta

Os bávaros abriram o marcador aos nove minutos na jogada iniciada com Robben, o holandês se aproveitou da falha de Badstuber e serviu para Vidal em seguida tocar para Lewandowski mandar na saída de Fährmann, marcando seu 15° gol no campeonato.

Mas não demorou muito e os azuis reais chegaram ao empate com o brasileiro Naldo, o zagueiro cobrou a falta com violência, sem chances de defesa para Neuer que ainda foi na bola, só que não conseguiu evitar a bomba arrematada pelo defensor dos azuis reais.

A equipe da casa tentou na bola parada aos 15 minutos em cobrança de escanteio batido Xabi Alonso a bola viajou a área e chegou até a cabeça de Vidal, o chileno subiu mais que os marcadores e mandou por cima da meta de Fährmann.

Por pouco os azuis reais não viraram um minuto depois no contra ataque rápido, Goretzka deu na medida para Kolasinac, o bósnio arriscou em cima de Neuer que fez linda defesa, evitando o gol visitante.

O time bávaro quase marcou aos 22 minutos com Bernat, o lateral espanhol recebeu de Vidal e mandou em cima de Fährmann defender com os pés.

A virada do time de Gelsenkirchen por pouco não aconteceu aos 38 minutos Bentaleb deu ótimo passe para Kolasinac servir a Burgstaller que de canhota mandou no travessão e em seguida a defesa bávara saiu jogando. Depois foi a vez dos mandantes responderem da mesma forma com Lewandowski, o artilheiro da equipe mandou colocado também no travessão.

Segunda etapa equilibrada e jogo termina empatado

O time da casa começou atacante e aos cinco minutos Douglas Costa se livrou da marcação e cruzou rasteiro para área, mas Fährmann atento fez a defesa com os pés e depois a defesa afastou o perigo.

E a equipe visitante foi perigosa no contra ataque Schöpf cruzou para o meio da área a bola chegou aos pés de Bentaleb, o argelino arriscou e Caligiuri desviou ao gol, só que o jogador estava um pouco à frente.

Nos instantes finais da partida os bávaros esboçaram uma pressão e aos 37 minutos Douglas Costa cruzou rasteiro só que ninguém conseguiu desviar uma boa possibilidade de gol. Em outro levantamento feito na área azul real, desta vez por Alaba, o lateral mandou para o meio da confusão a defesa afastou nos pés de Xabi Alonso, o espanhol isolou para longe.

Numa das melhores oportunidades da equipe da casa Alaba deu na medida para Javi Martinez arriscar cruzado e quase marcar o segundo gol dos bávaros. A defesa dos azuis reais depois fez uma grande intervenção com Nastasic, o zagueiro sérvio no mento exato tirou a bola de Müller.

Ainda Douglas Costa arriscou de fora da área só que Fährmann atento fez a defesa. No ultimo lance do jogo, Javi Martinez levantou na área para Lewandowski desviar de cabeça e Nastasic na hora certa tirou dos pés de Coman que estava próximo de arriscar a gol.