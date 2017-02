Modeste converte pênalti no fim e dá vitória ao Colônia sobre o Wolfsburg

O Colônia enfrentou o Wolfsburg no Rhein Energie Stadion em jogo válido pela 19ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste sábado (4). Os bodes buscando se aproximar da zona de classificação para competições europeias da próxima temporada tiveram pela frente um adversário que vem decepcionando nesta temporada.

Em partida equilibrada, os mandantes venceram pelo placar de 1 a 0 o único gol foi marcado por Anthony Modeste em cobrança de pênalti. Com o resultado, os bodes ficam na quinta colocação com 32 pontos. Já os logos estão em 14° com 19 pontos.

A próxima partida do Colônia é contra o Hamburgo no Volksparkstadion na próxima terça-feira (7). Enquanto que o Wolfsburg enfrenta o Bayer de Munique na Allianz Arena, os jogos são válidos pela fase oitavas de final da DFB Pokal.

Buscando a reabilitação fora de casa, os lobos foram pra cima e aos sete minutos: Seguin arriscou de fora da área, sem direção à meta de Kessler. Os bodes tiveram sua primeira oportunidade de gol aos 15 minutos com Höger, o volante pegou a sobra na cobrança de escanteio e mandou pra fora. Mais tarde, os mandantes criaram outra ocasião de gol, quando Modeste deu na medida para Osako, o japonês arriscou fraco ao gol de Benaglio.

Na etapa final, o time da casa quase fez um gol olímpico com Rausch, o lateral cobrou fechado e a bola bateu no travessão. Em seguida a defesa dos lobos conseguiu afastar o perigo. O artilheiro da equipe Modeste teve sua chance aos nove minutos, o atacante arriscou cruzado com perigo à meta adversária.

Por pouco os lobos não abriram o marcador aos 26 minutos com Arnold, o meio-campista pegou a sobra e mandou uma bomba ao gol de Kessler, obrigando o arqueiro fazer uma linda defesa. O mesmo jogador teve outra oportunidade, mas o lateral Olkowski fez a intervenção na hora exata.

Mas aos 36 minutos os bodes tiveram um pênalti a seu favor, Benaglio derrubou Modeste dentro da área. Na cobrança, o atacante francês bateu e converteu para sua equipe, colocando o time em vantagem.

Haraguchi marca no primeiro minuto e garante vitória ao Hertha Berlin contra o Ingolstadt

No estádio Olímpico, o Hertha Berlin recebeu o Ingolstadt, a equipe da capital buscando o triunfo depois de dois jogos e contra um adversário que queria sair da zona de rebaixamento e tentava mais um bom resultado.

Os mandantes foram mais eficientes e venceram pelo placar de 1 a 0. O único gol foi marcado por Haraguchi no inicio da partida. O resultado colocou a equipe da capital provisoriamente na quarta colocação, o que hoje o levaria para os playoffs da UCL. Já os Schnazer voltaram para zona de rebaixamento e estão em 17° com 15 pontos.

A próxima partida do Hertha Berlin é contra o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park na próxima quarta-feira (8) pela fase oitavas de final da DFB Pokal. Já o Ingolstadt recebe o Bayern de Munique no Audi-Sportpark no próximo sábado (11).