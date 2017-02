Sabiri anota dois e Nuremberg derrota Heidenheim pela 2. Bundesliga

Google Plus

O Heidenheim recebeu o Nuremberg na Voith-Arena em jogo válido pela 19ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, nesse sábado (4). A equipe blau-rot, que é uma das sensações desta temporada, enfrentou um adversário que vem fazendo campanha irregular no campeonato e busca melhorar sua posição na tabela.

Em duelo cheio de gols, os visitantes foram eficientes e venceram por 3 a 2, com dois gols de Sabiri e outro de Kammerbauer. Para os mandantes, marcaram Kleindienst e Verhoek. Com o resultado, o Der Club subiu para nona colocação, com 28 pontos. Já os blau-rot caíram para sétima colocação, com 29 pontos.

A próxima partida do Heidenheim é contra o Würzburger Kickers, na Flyeralarm-Arena, no próximo sábado (11), enquanto o Nuremberg recebe o Eintracht Braunschweig no Stadion Nürnberg, na próxima sexta-feira (10).

Os visitantes abriram o marcador aos quatro minutos, na assistência de Möhwald para o jovem Sabiri. O jogador marroquino recebeu e mandou na saída do goleiro Kevin Müller, colocando os bávaros na frente do placar.

Mas, o time da casa chegou ao empate aos 41 minutos. Skarke se livrou do marcador e cruzou rasteiro para Kleindienst arrematar de canhota ao gol de Kirschbaum, deixando tudo igual antes do intervalo.

Na etapa final, o time bávaro voltou à frente do marcador aos 23 minutos, na tabelinha entre Behrens e Kammerbauer. O jovem lateral entrou na área e mandou de canhota no canto do goleiro. Depois, aos 34 minutos mais um de Sabiri, que desviou o arremate de Möhwald e aumentou a vantagem.

Já nos acréscimos, aos 47, Kleindienst deu a assistência para Verhoek descontar para sua equipe, mas foi tarde demais e os blau-rot perderam a segunda seguida na competição.

Sandhausen vence o Erzgebirge Aue e vai para o quinto jogo de invencibilidade

O Sandhausen jogou diante do Erzgebirge Aue no Hardtwaldstadion. Os alvinegros vêm fazendo uma grande campanha nesta temporada e encararam um adversário que luta para sair da zona de rebaixamento.

Em partida equilibrada, os mandantes levaram a melhor vencendo por 2 a 0, com gols de Tiffert contra e Wooten. O resultado ascendeu o time alvinegro para a quinta colocação, com 30 pontos. Já os violetas voltaram para zona de rebaixamento, na 17° colocação, com 16 pontos.

A próxima partida do Sandhausen é contra o Schalke 04, nesse mesmo estádio, pelas oitavas de final da DFB Pokal, na próxima quarta-feira (8). Já o Erzgebirge Aue recebe o Greuther Fürth no Sparkassen-Erzgebirgsstadion na próxima sexta-feira (10).