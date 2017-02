Borussia Dortmund controla e vence Leipzig com gol solitário de Aubameyang

O grande jogo da rodada foi justamente a partida de fechamento da 19ª jornada da Bundesliga, no confronto realizado entre Borussia Dortmund e RB Leipzig neste sábado (4), no Signal Iduna Park, em Dortmund. O embate ganhou mais importância após o tropeço do líder Bayern diante do Schalke 04 por 1 a 1, o que poderia possibilitar uma aproximação por parte dos touros vermelhos e um pouco mais de esperança, pelo lado dos aurinegros.

Tobias Stieler (ALE) foi o árbitro responsável pelo jogo, que terminou com vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0, com gol de Pierre-Emerick Aubameyang.

Na próxima rodada da Bundesliga o Borussia Dortmund visistará o lanterna Darmstadt, enquanto o RB Leipzig receberá o Hamburgo. Ambos os jogos ocorrerão no sábado (11).

Dembélé faz a diferença na primeira etapa

Depois de uma postura bem atípica em relação ao estilo de jogo comumente praticado pela equipe, o Borussia iniciou o confronto procurando dominar todas as ações ofensivas do cotejo, com muita intensidade e fluidez entre as linhas, como de costume, e logo aos 12’ teve uma grande oportunidade de abrir o marcador, todavia Aubameyang, dentro da área, finalizou para fora.

A pressão inicial dos aurinegros logo foi controlada pelo Leipzig, que apesar de diminuir nos riscos sofridos, pouco incomodava, até que aos 35’ o Borussia contou com um diferencial para inaugurar o marcador: Dembélé, o jovem meia-atacante fez grande jogada individual pelo flanco direito, driblou dois marcadores e levantou na área para Aubameyang, que com extrema tranquilidade, cabeceou para o fundo das redes. Após o gol, as equipes pouco criaram e o resultado se manteve até o intervalo.

Dortmund perde chances, leva susto, mas sai vencedor

No retorno para a etapa complementar, o panorama não mudou, pelo menos nos primeiros minutos, quando o Dortmund continuou imprimindo um ritmo intenso e pressionando a saída de bola dos touros vermelhos, com uma alta linha de marcação, inibindo qualquer tentativa dos visitantes de criar alguma situação de gol. E foi o Borussia que permaneceu incomodando, principalmente com Aubameyang, que quase chegou ao segundo gol, em uma finalização dentro da área, no entanto o arremate foi direto nas mãos do arqueiro Gulacsi.

Aos 61’, Pulisic entrou no lugar de Dembélé, dando nova energia para o ataque dos aurinegros, que continuaram tentando imprimir um ritmo forte, principalmente pelos lados do campo, com destaque para o jovem norte-americano, que arriscou algumas jogadas, mas as conclusões de seus companheiros não ajudavam. Já o Leipzig, que tanto prometia antes da partida, pouco fazia até então, sem sequer incomodar Bürki, mero espectador em grande parte do jogo.

Já no final da partida o Dortmund prosseguiu atacando e se deu o prazer de perder chances inacreditáveis, a maioria delas com Marco Reus, que por algumas oportunidades, frente a frente com o Gulacsi, desperdiçou as chances de sacramentar a vitória dos aurinegros com maior tranquilidade.

O castigo para a equipe de Thomas Tuchel quase chegou aos 90+4’ da etapa complementar, quando o Leipzig finalmente chegou as redes, mas o auxiliar assinalou impedimento – corretamente – para a ira dos jogadores dos touros vermelhos e alivio por parte do Borussia, que garantiria ali um importante triunfo.