Saint Pauli surpreende e derrota líder Braunschweig fora de casa

O Eintracht Braunschweig encarou o St. Pauli no Eintracht-Stadion em jogo válido pela 19ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, neste domingo (5). Os leões buscando se isolar na liderança da competição e jogou diante de um adversário desesperado e que faz uma péssima campanha amargando a ultima colocação.

A equipe visitante foi mais eficiente e venceu pelo placar de 2 a 1 com gols de Sobiech e Sahin. Para o time da casa o gol foi de Abdullahi. Com o resultado mantém os piratas na ultima colocação com 14 pontos. Já os leões caíram para terceira colocação com 35 pontos.

E o próximo jogo do Eintracht Braunschweig é contra o Nuremberg no Stadion Nürnberg na próxima sexta-feira (10). Enquanto que o St. Pauli recebe o Dynamo Dresden no Millerntor-Stadion no próximo domingo (12).

Querendo o resultado favorável para pelo menos ter esperanças de sair da zona de rebaixamento os piratas abriram o marcador aos sete minutos na cobrança de escanteio batido por Cenk Sahin, o jogador levantou na área na cabeça de Sobiech, o zagueiro ganhou no alto e mandou no canto do goleiro Fejzic.

Na etapa final aumentaram o marcador aos 27 minutos no contra ataque rápido, a jogada começou no campo de defesa e Litka deu ótimo passe para Cenk Sahin, o turco disparou em velocidade e saiu de frente com o goleiro e arrematou ao gol, ampliando para os piratas.

No final da partida aos 51 minutos os mandantes descontaram após um bate rebate na área o nigeriano Abdullahi desviou de cabeça e colocou no canto esquerdo do goleiro Heerwagen que não foi suficiente para sua equipe.

Karlsruher sai na frente, mas Bochum consegue o empate no final da partida

No Vonovia Ruhrstadion o Bochum enfrentou o Karlsruher, as duas equipes estão decepcionando nesta temporada, buscavam o resultado positivo para tentar melhorar na tabela de classificação.

Em partida disputada terminou empatada em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Wurtz. Para os visitantes o gol foi do estreante Mugosa. Com o resultado deixou os camundongos na 12° colocação com 23 pontos. Já os azuis estão em 15° com 18 pontos.

O próximo jogo do Bochum é contra Hannover na HDI-Arena na próxima segunda-feira (13). Enquanto que o Karlsruher enfrenta o 1860 Munique na Allianz Arena no próximo sábado (11).

Em jogo muito fraco Dynamo Dresden e Union Berlin não saíram do zero

No DDV-Stadion o Dynamo Dresden recebeu o Union Berlin, os amarelos vêm fazendo uma excepcional campanha após seu retorno a segunda divisão jogou contra uma equipe que também faz boa campanha e tentará brigar por pelo menos nos playoffs.

O jogo foi muito fraco e terminou no empate em zero a zero. Com o resultado manteve os amarelos na quinta colocação com 31 pontos. Já o time da capital alemã está na quarta colocação com 32 pontos.

A próxima partida do Dynamo Dresden é contra o St. Pauli fora de casa. Enquanto que o Union Berlin recebe o Arminia Bielefeld no Stadion An den Alten Försterei, os jogos serão realizados no próximo domingo (12).