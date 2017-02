Com gols no fim, Frankfurt vence e afunda Darmstadt na lanterna

Eintracht Frankfurt e o desesperado Darmstadt se enfrentaram na partida de fechamento da 19ª rodada da Bundesliga neste domingo (5), Commerzbank-Arena, em Frankfurt. Os mandantes entraram no confronto com o objetivo de ratificar a boa campanha, principalmente após o importante triunfo diante do Schalke 04 na rodada passada., enquanto os lírios buscavam dar satisfação a torcida, após serem humilhados para o Colônia por 6 a 1, atuando em casa.

Manuel Gräfe (ALE) foi o árbitro responsável por mediar o confronto entre as equipes, que terminou com vitória do Eintracht Frankfurt por 2 a 0, com gols de Makoto Hasebe e Ante Rebic.

Na próxima rodada da Bundesliga o Darmstadt terá um difícil embate com o Borussia Dortmund, atuando em seus domínios, no sábado (11) enquanto o Frankfurt jogará pela DFB Pokal na quarta-feira (8), contra o Hannover, antes de retomar suas atenções para o campeonato nacional.

Frankfurt pressiona, mas não sai do zero

A equipe comandada por Niko Kovac começou o jogo com muito entusiasmo, pressionando o Darmstadt desde o primeiro minuto de jogo, sendo esse um sinal de que a zaga dos lírios teria mais um dia difícil na Bundesliga. Apesar do domínio inicial, a primeira chance da partida foi do time visitante, que quase abriu o placar com Jan Rosenthal, que mandou para fora. Aos 34’ o Darmstadt chegou com muito perigo novamente, dessa vez acertando a trave de Hradecky com Niemeyer.

Depois dos sustos, o Fnrakfurt se recompôs na partida e voltou a criar oportunidades de gol, já no final da etapa inicial, com Mijat Gacinovic, mas o arremate foi bloqueado por Niemeyer, mantendo a igualdade no placar durante os primeiros 45 minutos.

Águias crescem na partida e chegam a vitória

A etapa complementar começou de maneira equilibrada, com poucas chances de ambas as partes, todavia, na parte final da partida, o Frankfurt voltou a pressionar e cresceu no jogo, criando boas oportunidades com o centroavante Alexander Meier. Aos 73’ o zagueiro Jesus Vallejo foi derrubado na área e Makoto Hasebe converteu com categoria a penalidade, abrindo o marcador na Commerzback-Arena.

Desespero com mais um resultado negativo, o Darmstadt foi para cima, mas em contra-ataque letal, Alex Meier driblou o goleiro e cruzou para Ante Rebic escorar e mandar para o fundo das redes, garantindo mais uma vitória do Frankfurt na competição.

Augsburg consegue incrível virada diante do Werder Bremen

Augsburg e Werder Bremen se enfrentaram na WWK Arena, em Augsburg, em um dos jogos mais emocionantes da rodada, onde a equipe da casa chegou a uma espetacular reviravolta diante dos papagaios, saindo vitorioso por 3 a 2, com gols de Schmid, Koo e Bobadilla para a equipe da floresta negra, enquanto Selassie e Max Kruse anotaram os tentos dos visitantes.

Com a derrota o Werder continua amargando a 15ª colocação na Bundesliga, a frente do Hamburgo – equipe na zona de playoffs de rebaixamento – nos critérios de desempate, algo que certamente ligará o alerta em Bremen, enquanto o Augsburg se mantém no meio da tabela, em 10º lugar e busca uma manutenção sem sustos na elite do futebol alemão.