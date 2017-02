Stuttgart bate Fortuna Düsseldorf e reassume liderança da 2.Bundesliga

O Stuttgart enfrentou o Fortuna Düsseldorf pelo encerramento da 19ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, nesta segunda-feira (6). Buscando a liderança da competição, os suábios encararam um adversário que faz campanha regular e ainda sonha com um possível playoff. A equipe da casa levou e venceu por 2 a 0, com gols de Terodde e Julian Green.

Com o resultado os suábios ficaram na liderança isolada com 38 pontos. Já os rot-weiss caíram para 10° colocação com 25 pontos. No próximo domingo (12), o Stuttgart terá um desafio diante do Sandhausen, no Baden-Württemberg-Derby, Hardtwaldstadion. Enquanto que o Fortuna Düsseldorf recebe o Kaiserslautern na Esprit Arena na próxima sexta-feira (10).

Querendo assumir a liderança do campeonato os suábios começaram com tudo na partida e pressionaram, sem espaço para o adversário. Nos minutos iniciais, Asano teve uma chance de abrir o marcador, mas parou na boa defesa do experiente goleiro Rensing.

No entanto, aos 13 minutos conseguiram achar o gol no cruzamento feito por Insúa. O argentino levantou a bola na cabeça do artilheiro da equipe Simon Terodde, o atacante subiu mais que os marcadores e mandou no canto direito do goleiro, deixando sua equipe na frente do placar.

A pressão vinha dando certo e aos 20 minutos os suábios conseguiram ampliar a vantagem no belo cruzamento de Grgic que mandou na medida para Julian Green. O mais novo reforço desta janela de inverno escorou de chapa, estufando a rede ainda na primeira etapa. Depois os visitantes tentaram se soltar no jogo, mas sem muito trabalho à defesa suábia na etapa inicial.

No segundo tempo, a partida foi mais equilibrada e os dois times criaram boas chances de marcar gol, mas a pontaria não ajudou. O time da casa buscou mais o gol, sem muito êxito, não conseguiu aumentar o marcador. O resultado colocou novamente os suábios na liderança do campeonato isoladamente, deixando encaminhado seu acesso para primeira divisão.