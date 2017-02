Visando classificação à próxima fase, Bayern de Munique encara Wolfsburg pela DFB Pokal

O Bayern de Munique enfrenta o Wolfsburg, na Allianz Arena, pela fase oitavas de final da DFB Pokal, nesta terça-feira (7), às 17h45 (de Brasília). A equipe bávara defende o título do torneio e buscará sua 18° taça, enquanto time visitante faz uma campanha decepcionante e tentará medir suas forças no torneio nacional.

No ultimo encontro entre as equipes os bávaros venceram por 5 a 0 os gols foram marcados por Lewandowski duas vezes, Robben, Müller e Douglas Costa. Pelo torneio nacional ambos se enfrentaram na 2ª fase e o time de Munique venceu por 3 a 1 naquela oportunidade.

Querendo a classificação para próxima fase, Bayern espera dar uma boa resposta ao seu torcedor

Buscando mostrar um bom futebol para sua torcida o Bayern de Munique espera não repetir o jogo ruim do final de semana contra o Schalke 04 no qual empatou e por pouco não perdeu dentro de casa. A equipe de Carlo Ancelotti deve ir com sua força máxima e terá os retornos do capitão Phillip Lahm e do também lateral Alaba no time titular e além do hispano-brasileiro Thiago Alcântara recuperado de lesão.

O treinador italiano projetou o duelo desta terça-feira: “É um torneio diferente e a motivação das equipes muda por conta disso. O Wolfsburg tem uma boa equipe e não vive grande momento na temporada, mas todo cuidado é pouco e eles vão vir para tentar dar trabalho a nós e iremos fazer o possível para apresentar um bom futebol. Não voltamos vem após a pausa de inverno, mesmo vencendo os jogos deste inicio de returno. Esperamos dar uma resposta à altura para nossa torcida que é muito exigente e espera que o time faça um jogo mais bonito”.

Já o atacante Robert Lewandowski afirmou que não vai ser um confronto fácil: “Não teremos vida fácil e jogaremos contra um bom adversário. O time deles não atravessa um bom momento na Bundesliga. Só que em torneios de mata-mata é muito diferente e a motivação muda. Quem errar menos conseguirá a vaga e não podemos se descuidar dentro de casa e um erro pode custar à classificação para fase seguinte”.

Buscando esquecer o momento ruim na Bundesliga, Wolfsburg joga suas fichas no torneio nacional

Em má fase na temporada o Wolfsburg tenta esquecer o mau momento vivido na temporada e foca na partida contra os bávaros. A equipe do franco-germânico Valerien Ismael jogará suas forças para tentar surpreender seu oponente fora de casa. O comandante deve manter a equipe que perdeu no ultimo final de semana para Colônia com o volante brasileiro Luiz Gustavo e o lateral esquerdo Ricardo Rodriguez no miolo de defesa ao lado do holandês Bruma.

O comandante comentou que pode ser o jogo contra o Bayern: “Nós estamos convictos que temos um time inferior ao deles, mas será a nossa oportunidade de pelo menos conseguir um bom resultado atuando fora de casa. A competição é outra e vamos tentar dar trabalho a eles. Sei que no ultimo jogo quando o enfrentamos não se saímos bem e fomos goleados, devido a muitos erros que cometemos naquela oportunidade. A minha equipe acredita que pode surpreender dentro da Allianz Arena e tentar sair com a classificação para dar mais confiança ao time”.

Já o goleiro e capitão Diego Benaglio vê um confronto muito complicado e não ver nada simples: “É um jogo bem difícil que teremos e não estamos um bom momento na temporada e sabemos disso. Agora jogando outro torneio a motivação muda e tentaremos fazer de tudo para sair da casa deles com o resultado a nosso favor e o confronto tem tudo para ser bem disputado. A superioridade devido aos jogadores que tem no time deles é muito grande, mas dentro de campo a historia muda, são 11 contra 11”.