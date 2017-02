De olho no título, Borussia Dortmund recebe Hertha Berlin pela DFB Pokal

Com uma situação complicada na disputa pelo título da Bundesliga, o Borussia Dortmund voltará suas forças para a DFB Pokal nessa quarta-feira (8), quando receberá o Hertha Berlin no Signal Iduna Park, pela fase de oitavas de final da competição.

Deniz Aytekin será o árbitro responsável por conduzir a partida entre as duas equipes, em um jogo de suma importância para ambos, que buscam alguma glória na temporada, uma vez que a disputa pela Bundesliga é um sonho distante para os times.

Na fase anterior, o Borussia Dortmund passou pelo Union Berlin, nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, enquanto o Hertha eliminou o St.Pauli, vencendo por 2 a 0.

Thomas Tuchel decide utilizar Bürki como titular na DFP Pokal

O comandante dos aurinegros teve uma conversa com o experiente Roman Weidenfeller, de 35 anos, que é o titular habitual dos jogos das copas, e decidiu promover a entrada de Bürki como titular. “Ele ficou desapontado (Weidenfeller) por não jogar, mas compreendeu. Se estivesse do outro lado, também iria querer isso”, justificou Tuchel, que pretende utilizar o arqueiro suíço como titular para dar ritmo de jogo, pois o titular da posição havia sofrido uma lesão recentemente.

O treinador do Borussia poderá ter outros desfalques para esse confronto, pois Mario Götze, que vem tendo poucas oportunidades, ficou de fora do treino desta terça-feira (7) com problemas musculares, mas ainda tem chances de figurar entre os relacionados. Apesar do possível desfalque de Götze, o volante Gonzalo Castro está disponível como opção de meio-campista defensivo para o sistema 4-1-4-1 de Tuchel.

Outros desfalques são Rode e Sahin, o primeiro sofre com problemas na coxa, enquanto o segundo está em processo de transição na recuperação física e ainda não estará apto a atuar.

Pal Dardai mostra confiança para o duelo diante do Borussia

O Hertha Berlin, que havia começado a temporada de forma espetacular, assim como no ano passado, teve uma queda de rendimento recentemente. No entanto, conseguiu retornar aos resultados positivos após uma vitória pelo placar mínimo diante do Ingolstadt no final de semana, em jogo válido pela Bundesliga.

Após esse importante triunfo, o Hertha volta suas atenções para a DFB Pokal em um confronto extremamente complicado diante do Borussia Dortmund, que é o favorito para o duelo. Todavia, não é algo que assuste o treinador Pal Dardai. “Existem sorteios fáceis, mas o Borussia não almejaria isso. Nós somos uma equipe difícil”, disse o comandante da equipe da capital alemã.

O treinador também falou sobre suas expectativas em relação ao jogo dessa quarta-feira diante dos aurinegros, atuando fora de seus domínios. “Precisamos manter a equipe compacta, ser disciplinado e frustrar o Dortmund. Eu assisti o confronto deles na eliminatória passada (diante do Union), foi um jogo maravilhoso e apaixonante. Eu não penso que será 0 a 0. Nós esperamos uma atmosfera pacifica, pedimos isso para todos (torcedores), assim como fizeram na temporada passada”, finalizou o treinador do Hertha, confiante para o jogo.