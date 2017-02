Na estreia de Walace, Hamburgo derrota Colônia e se classifica na DFB Pokal

O Hamburgo enfrentou o Colônia no Volksparkstadion em jogo válido pela fase oitavas de final da DFB Pokal 2016/17, nesta terça-feira (7). A equipe do norte da Alemanha buscava a classificação no torneio e teve pela frente um time que vem em bom momento nesta temporada e conta com Anthony Modeste em boa fase. A partida foi disputada e os donos da casa venceram por 2 a 0 com gols de Jung e Wood.

Com o resultado, os dinos se classificaram para as quartas de final e aguardam seu adversário. O jogo marcou a estreia do brasileiro Walace pela equipe hamburguesa.

O próximo jogo do Hamburgo é contra o RB Leipzig, na Red Bull Arena, no próximo sábado (11). Enquanto isso, o Colônia enfrenta o Freiburg no Schwarzwald-Stadion no próximo domingo (12). Os jogos são válidos pela Bundesliga.

Hamburgo sai na frente do marcador logo no começo da partida

A equipe da casa abriu o placar logo aos cinco minutos. Em boa jogada de Hunt, o meio-campista serviu para Wood se livrar da marcação e tocar para Kostic arriscar em cima de Kessler, que deu rebote nos pés de Jung e ele mandou para a rede.

Fazendo sua estreia na equipe, o brasileiro Walace deu um ótimo passe para Waldschmidt arriscar ao gol e levar perigo à meta dos bodes. Em seguida, o volante ex-Grêmio tentou de fora da área e mandou sem direção.

Os dinos vinham mandando no jogo e não deram espaço para os bodes jogarem. A equipe do norte teve duas chances de gol, a primeira com Wood, quando o atacante estadunidense foi travado por Heintz, e a segunda com o brasileiro Douglas Santos, que arriscou do meio da rua sem direção.

Os bodes começaram a sair para o jogo e, aos 31 minutos, Osako arriscou de chapa de fora da área com perigo ao gol de Adler. A melhor chance da equipe foi com Zoller, quando o jogador pegou a sobra e mandou de fora da área, obrigando o goleiro a espalmar.

O artilheiro da equipe, Anthony Modeste, teve duas oportunidades na etapa inicial, sendo a primeira aos 36 minutos, ao cabecear em cima de Adler, e outra aos 39 minutos de chapa.

Wood marca na etapa final e dá a classificação aos dinos

Na etapa final, os bodes voltaram melhores e foram para cima do time da casa, tendo grandes chances de empatar a partida. Aos três minutos, Zoller tocou para Osako mandar de canhota por cima. Depois, Rudnevs entrou na área arriscando em cima de Adler. Na sobra, Leonardo Bittencourt tentou de chapa, mas Djourou fez o bloqueio.

O time mandante teve uma boa chance na bola parada em cobrança de escanteio batido por Waldschmidt na cabeça de Mavraj, o zagueiro albanês mandou em cima de Kessler e o goleiro espalmou. Um minuto depois, o arqueiro dos bodes apareceu ao evitar o arremate de Wood.

Por pouco os visitantes não chegaram ao empate com Modeste, quando o atacante recebeu de Olkowski e mandou com perigo ao gol de Adler.

Os dinos perderam chances de ampliar o marcador e, aos 27 minutos, Waldschmidt tocou para Wood mandar em cima de Kessler. Logo depois, Waldschmidt teve a oportunidade de aumentar e mandou na trave.

Porém, aos 30 minutos os dinos aumentaram o marcador. Olkowski perdeu a bola no meio-campo para Douglas Santos, o brasileiro serviu para Jung tabelar com Wood, o atacante entrou na área e decretou a classificação para a equipe da casa.

Arminia Bielefeld vence Astoria Walldorf nos pênaltis

No Dietmar-Hopp Sportpark, o Astoria Walldorf encarou o Arminia Bielefeld. A equipe, que disputa a 4° divisão, enfrentou o Arminia, da 2. Bundesliga, que buscava a classificação no torneio, já que na liga não faz boa campanha.

Em duelo bem movimentado, a partida no tempo normal terminou em 1 a 1. O gol do time da casa foi marcado por Carl e, para os visitantes, quem fez foi Schütz. O resultado igual levou para prorrogação e terminou indo para decisão de pênaltis, vencida pelos Arminen por 5 a 4.

O próximo jogo do Astoria Walldorf é contra o Saarbrücken, no Hermann-Neuberger-Stadion, no próximo dia 18, pela Regionalliga Südwest. Já o Arminia Bielefeld enfrenta o Union Berlin, no Stadion An den Alten Försterei, no domingo (12), pela 2. Bundesliga.