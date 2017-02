Bayern sofre, mas bate Wolfsburg pelo placar mínimo e avança na Copa da Alemanha

Bayern de Munique e Wolfsburg se enfrentaram nesta terça-feira (7) pelas 8ªs de final da DFB Pokal, em jogo realizado na Allianz Arena, em Munique. Os donos da casa entraram em campo com amplo favoritismo, enquanto os lobos, com pouca responsabilidade, tinham a missão de surpreender o gigante alemão.

Jochen Drees (ALE) foi o árbitro responsável por comandar a partida entre os bávaros e lobos, que terminou com vitória do Bayern por 1 a 0, com gol do brasileiro Douglas Costa para os bávaros.

Na fase anterior o Bayern eliminou o Augsburg, com uma vitória por 3 a 1, no clássico da Baviera, enquanto os lobos passaram pelo Heidenheim, com vitória pelo placar mínimo.

Bayern domina primeira etapa e sai em vantagem com Douglas Costa

Antes de o jogo começar, o lateral-direito Philip Lahm foi homenageado depois de alcançar a marca de 500 jogos com a camisa do time da Baviera no confronto diante do Schalke 04 no final de semana, pela Bundesliga.

Com a partida em andamento, o domínio das ações ficou com a equipe da casa, que pressionavam os visitantes desde o apito inicial e por pouco não abriram o placar com Thiago, após boa trama entre Robben e Lahm, que chegou rapidamente com Douglas Costa, aos 18’, após ter sua finalização desviada, a bola foi para o fundo das redes, tirando qualquer chance de reação do goleiro Koen Casteels.

Com domínio absoluto e com o Wolfsburg incapaz de sequer dar um arremate a meta adversária, o Bayern controlou a partida, mas não conseguiu ampliar a vantagem ainda no primeiro tempo, deixando os lobos com alguma sobrevida para a etapa complementar. Hummels teve a chance de anotar o segundo gol aos 35’, mas o defensor alemão acabou errando o alvo.

Wolfsburg cresce, incomoda, mas Neuer salva o Bayern

O Bayern retornou para a etapa complementar com o mesmo ímpeto da primeira etapa, controlando a posse de bola e criando as melhores oportunidades, principalmente com Douglas Costa, que teve o seu segundo gol da noite evitado pelo arqueiro Casteels, em uma boa intervenção do belga.

Depois de algumas chances criadas – poucas com real perigo – o nível de atuação do Bayern diminuiu, permitindo um crescimento do até então inofensivo Wolfsburg, que teve a grande chance de igualar o marcador aos 82’, mas Manuel Neuer, a muralha, realizou uma defesa espetacular em finalização do experiente Mario Gomez. Após esse lance, os bávaros cadenciaram a posse de bola e asseguraram a classificação as quartas de final da DFB Pokal.

Com tranquilidade, Borussia Mönchengladbach despacha o Fürth

No outro jogo da noite, o Borussia Mönchengladbach foi até Fürth para encarar o time local, que disputa a 2.Bundesliga e venceu com tranquilidade por a 2 a 0, com gols de Oscar Wendt e Thorgan Hazard. O resultado coloca o time nas quartas de final da DFB Pokal, junto com Bayern, Hamburgo e Arminia Bielefeld, também já classificados.

O triunfo dos Potros representa a terceira vitória consecutiva da equipe sob o comando de Dieter Hecking, em quatro jogos disputados, uma mudança rápida de resultados para o maior campeão da Renânia.