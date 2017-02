Campeão de tudo, Philipp Lahm confirma aposentadoria ao fim da temporada

Google Plus

(Foto: Lennart Preiss/Getty images)

O capitão do Bayern de Munique, Philipp Lahm, confirmou, nesta terça-feira (7), a notícia do SportBild após o jogo contra o Wolfsburg pela DFB-Pokal, a Copa da Alemanha, e afirmou que planeja se aposentar da carreira de jogador no verão alemão.

"Eu disse aos diretores do Bayern que estarei parando de jogar ao fim da temporada,'' declarou Lahm aos repórteres. ''Eu vejo meu estilo de liderança na maneira em que faço meu melhor todos os dias, durante o treinamento e durante os jogos. Acho que sou capaz de fazê-lo até o final da temporada, mas não mais do que isso. Logo, é claro para mim que irei me aposentar. Eu disse há um ano que você tem sempre de se checar e se perguntar como você está treinando ou como você se sente", completou.

"Jogamos juntos durante muito tempo,'' disse Manuel Neuer, o melhor goleiro do mundo e companheiro de Philipp por muitos anos. "Ele me confidenciou e falou isso mais cedo. É a decisão dele. Naturalmente, eu preferiria continuar mais tempo ao seu lado no campo, mas aceito e respeito isso".

No entanto, talvez a diretoria do Bayern não tenha tido uma boa comunicação com o lateral-direito. Isso se dá pois o presidente do clube bávaro, Uli Hoeness, disse aos jornalistas que não podia confirmar a informação antes de Lahm vir a público. ''Nós tivemos conversas e daremos uma declaração conjunta nos próximos dias - não logo após o jogo. Iremos aderir ao que foi acordado entre Philipp e seu conselheiro'', comentou.

Hoeness continuou sem dar o peso necessário à matéria do Bild. ''Ele tem de parar de jogar primeiro, e isso não foi confirmado ainda. Como vocês sabem, ele tem contrato conosco até 2018, e esse não foi rescindido ainda. Eu acho que isso é uma especulação, ou uma parte já decidiu, no entanto, não é o FC Bayern", garantiu.

Carlo Ancelotti também não confirmou as informações e disse à ARD: ''Espero que ele continue, se for capaz de jogar como fez hoje - ele foi nosso melhor jogador no campo. Espero que ele possa continuar, nos ajudou muito.''

No Bayern de Munique desde 1995 (contando as equipes juvenis) e com quase 500 jogos nas costas, Philipp Lahm se provou um hábil líder, presente em inúmeras das grandes conquistas na história do clube bávaro, tal como a sonhada tríplice coroa sob o comando de Jupp Heynckes.

Na ''Mannschaft'', a seleção nacional, o sucesso e a lenda do capitão não ficam muito atrás dos da Allianz Arena. Ele foi vencedor da Copa do Mundo em solo tupiniquim, além de ter ''salvado'' a campanha da Alemanha na Eurocopa 2004, se destacando bastante.

Apesar de Karl-Heinz Rummenigge, o CEO do Bayern, ter oferecido ao lateral-direito o cargo de diretor de futebol, deixado vago por Matthias Sammer, que se afastou por problemas de saúde. No entanto, Lahm não aceitou e irá dar um tempo do jogo.