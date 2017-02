Borussia Dortmund bate Hertha nas penalidades e avança na Copa da Alemanha

Borussia Dortmund e Hertha Berlin fizeram um jogo emocionante nesta quarta-feira (8), em jogo disputado no Signal Iduna Park, válido pela fase de oitavas de final da DFB Pokal. As equipes já haviam se enfrentado na temporada passada, quando os aurinegros derrotaram a equipe da capital alemã na semifinal.

Deniz Aytekin (ALE) foi o árbitro responsável por conduzir a partida entre as equipes, que terminou empatada por 1 a 1 no tempo regulamentar, com gol de Kalou para os visitantes, e Marco Reus para o Borussia. Nos pênaltis, o Borussia saiu vitorioso ao bater o Hertha por 3 a 2.

Essa foi a segunda rodada consecutiva da DFB Pokal no qual o Borussia teve de encarar prorrogação e pênaltis para avançar, pois na eliminatória passada os aurinegros passaram pela mesma situação diante do Union Berlin.

Dortmund começa bem, mas Hertha cresce e abre vantagem

Como havia dito o técnico Pal Dardai antes da partida, o Hertha não iria a campo apenas para se defender e sim para encarar o Borussia, como de fato ocorreu, tanto que a primeira grande oportunidade surgiu logo aos 9’, após boa jogada de Ibisevic, no entanto Sokratis conseguiu se redimir e o artilheiro da equipe da capital acabou finalizando para fora.

A resposta foi quase que imediata, com o gabonês Aubameyang, que não conseguiu bater o arqueiro Jarstein, mas aos 26’ a maior oportunidade do jogo foi desperdiçada pelos visitantes, que após cobrança de escanteio, Bürki realizou grande intervenção em cabeçada do zagueiro Brooks e Vedad Ibisevic, no rebote, sozinho e quase dentro do gol, mandou para fora. Apesar da chance perdida, logo no minuto seguinte, Kalou recebeu livre e anotou o primeiro gol da partida.

A vantagem foi controlada até o fim da primeira etapa, após grande trabalho defensivo da equipe visitante.

Pulisic entra, faz a diferença e jogo vai à prorrogação

O Borussia retornou para a etapa complementar disposto a mudar o panorama do jogo e logo aos 47’ conseguiu alcançar a igualdade, após boa jogada de Pulisic, novidade após o intervalo, e assistiu o capitão Marco Reus, que finalizou com perfeição para empatar o jogo.

Vale ressaltar que Reus assumiu a braçadeira de capitão após a saída de Schmelzer e Piszczek no intervalo, ambos com problemas no joelho. Com Pulisic em campo e mais ofensivo, os aurinegros foram em busca da virada e quase conseguiram alcançá-la aos 69’, mas o arremate de Guerreiro foi para fora. Antes do término do tempo regulamentar, Dembélé desperdiçou uma grande chance de virar a partida e sacramentar a classificação, todavia o jovem finalizou mal.

Borussia sofre com problemas na prorrogação e jogo vai para as penalidades

O tempo extra não proporcionou qualquer lance atrativo para os torcedores, devido ao enorme desgaste físico sentido pelos jogadores de ambas as equipes, a começar por Dembélé, que teve que jogar toda a prorrogação no sacrifício. Para piorar a situação, Sokratis foi expulso no último minuto do tempo extra por excesso de reclamação.

Nas penalidades o Borussia Dortmund levou a melhor ao vencer o Hertha por 3 a 2. Dembélé, Auba e Castro marcaram para os aurinegros, enquanto Esswein e Allagui anotaram os tentos dos visitantes. Lustenberger, Darida e Kalou desperdiçaram as cobranças do Hertha, enquanto Pulisic perdeu sua penalidade para os aurinegros.

Fora de casa, Eintracht Frankfurt passa pelo Hannover 96

O Eintracht Frankfurt, de boa campanha na Bundesliga, foi encarar o Hannover 96 fora de casa e acabou saindo com a vitória e a classificação após o triunfo por 2 a 1, com gols de Tawatha e Seferovic para os Eagles, enquanto Harnik marcou o gol dos mandantes.

Agora as equipes classificadas aguardam o sorteio que será realizado ainda nesta quarta-feira (8) para conhecerem seus futuros adversários na competição.