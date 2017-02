Com Bayern e Schalke, Copa da Alemanha define confrontos das quartas de final

Google Plus

Foto: Divulgação/Bundesliga

A DFB Pokal realizou nessa quarta-feira (8) o sorteio das quartas de final da Copa da Alemanha, após o término das partidas do dia. O confronto mais esperado certamente será entre Bayern de Munique e Schalke 04.

O primeiro confronto do sorteio foi definido entre Eintracht Frankfurt e Arminia Bielefeld, equipe da 2.Bundesliga, que passou pelo pequeno Astoria Walldorf na eliminatória passada na disputa por pênaltis, enquanto os Eagles derrotaram o Hannover 96 por 2 a 1, fora de seus domínios.

A segunda partida do confronto ficou entre Lotte, equipe da terceira divisão nacional e Borussia Dortmund, que enfrentou duas disputas por penalidades nas fases anteriores, a última diante do Hertha Berlin, nessa quarta-feira. Já o Lotte surpreendeu ao bater o 1860 Munique por 2 a 0, garantindo sua passagem as quartas.

O terceiro embate certamente será a partida com maior destaque e atenção por parte da mídia: Bayern versus Schalke 04, um jogo com enorme representação no cenário nacional. Os bávaros passaram pelo Wolfsburg na rodada passada, pelo placar mínimo, enquanto os azuis reais, fora de casa, venceram confortavelmente o Sandhausen por 4 a 1.

O último pareamento das quartas de final foi Hamburgo e Borussia M’Gladbach, a ser disputado em Hamburgo, que eliminou o maior rival dos potros na rodada passada, o Colônia, enquanto a equipe do Rio Reno bateu o Greuther Fürth, ambos por 2 a 0.

Os jogos das quartas de final da DFB Pokal, ou Copa da Alemanha, serão disputados em duas datas: 28 de Fevereiro e 1º de Março. Eintracht Frankfurt, Lotte, Bayern de Munique e Hamburgo serão as equipes mandantes nos confrontos.

Atual campeão da competição, o Bayern tentará defender o título, enquanto o Schalke 04, último campeão com exceção ao Bayern entre os classificados, tentará a conquista da competição, a qual venceu na temporada 2010/2011.