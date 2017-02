Bayern busca abrir vantagem na liderança contra desesperado Ingolstadt

O único ponto em comum entre Bayern de Munique e Ingolstadt é a região geográfica. Os clubes da Baviera, distantes um do outro por 84 quilômetros, estão em situações opostas na tabela de classificação da Bundesliga e lutam por seus objetivos. Embora estes sejam diferentes, os clubes pensam no mesmo alvo: vencer. Diante desse panorama, os bávaros se enfrentam às 12h30 (horário brasileiro de verão) deste sábado (11), no Audi Sportpark, pela 20ª rodada do Campeonato Alemão.

O Bayern segue na liderança. Mesmo com o empate em casa contra o Schalke 04, a equipe conseguiu aumentar a diferença em relação ao segundo colocado, o RB Leipzig, para quatro pontos, uma vez que o time da antiga Alemanha Oriental perdeu para o Borussia Dortmund. Com 46 pontos na tabela, o time tenta recuperar os pontos perdidos na rodada anterior para ter mais tranquilidade no topo.

Diferente da temporada passada, o Ingolstadt tem muito sofrimento na atual edição da Bundesliga. A equipe, que teve um bom desempenho anteriormente, tem várias dificuldades e vê a possibilidade do rebaixamento muito próxima, embora a disputa esteja acirrada contra Hamburgo e Werder Bremen. O clube está no penúltimo lugar, com apenas 15 pontos somados.

Brava atuação para surpreender

A situação do Ingolstadt não é fácil. Ter que vencer o atual líder e tetracampeão alemão para ganhar uma sobrevida, além de torcer por resultados negativos de Hamburgo e Werder Bremen para se ver livre da zona de rebaixamento por uma semana. Ainda assim, o time mantém a confiança de que pode surpreender e alcançar o objetivo principal diante de seu torcedor. A equipe não foi bem-sucedida na rodada anterior e perdeu para o Hertha Berlin por 1 a 0. Em casa, a vitória é esperada, mesmo contra um adversário completamente qualificado.

Para o confronto deste sábado (11), o técnico Maik Walpurgis não poderá contar com o atacante Hartmann, ainda em recuperação de uma lesão na coxa sofrida durante a pausa de inverno. Em contrapartida, o comandante tem o retorno do atacante Leckie, ausente do confronto na semana passada contra o Hertha Berlin. Embora reconheça a dificuldade do confronto, o comandante da equipe rubro-negra acredita em um bom desempenho de seus comandados neste fim de semana com o objetivo de recolocar o time no caminho das vitórias.

“O Bayern é a melhor equipe da Alemanha – vai ser um jogo difícil. Temos de ficar focados em cada minuto, caso contrário, não teremos nenhuma chance contra jogadores de muita qualidade. Estamos bem preparados para sábado. A expectativa é enorme, nós jogaremos contra a equipe que lidera a Bundesliga. É vital acreditarmos em nós mesmos. Só assim podemos conseguir algo bom no sábado”, falou Walpurgis.

Atacante Lezcano é esperança de gols do Ingolstadt nesta rodada (Foto: Anadolu Agency/Getty Images)

Vencer para aumentar tranquilidade

No Campeonato Alemão, a temporada do Bayern de Munique não se desenrola como era esperado. Embora o time siga na primeira colocação, o excelente desempenho do RB Leipzig, que segue no encalço dos bávaros, deixa o sinal de alerta ligado para não tropeçar ou entrar em sequência de resultados ruins. Por causa do empate contra o Schalke 04 na Allianz Arena no último fim de semana, o time sabe que a vitória contra o Ingolstadt no duelo da Baviera é importante para deixar a vantagem no topo igual ou maior à diferença de quatro pontos existentes.

O retrospecto favorece o Bayern. Nos quatro confrontos realizados entre as equipes, quatro triunfos do atual tetracampeão. O último título nacional, conquistado na temporada passada, veio graças à vitória contra o Ingolstadt no Audi Sportpark.

Embora tudo seja favorável, os jogadores têm ciência de que não podem apenas se apegar ao retrospecto para conseguir a vitória neste sábado (11). Para isso, contam com o coletivo e principalmente com atletas que podem fazer a diferença, como no caso do atacante Robert Lewandowski, que marcou sete gols nas últimas oito partidas do clube na temporada.

Dois desfalques são certos para o confronto. O zagueiro Jérôme Boateng, com lesão no ombro, enquanto o meia Franck Ribéry segue no departamento médico com problemas na coxa. Na entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti foi de poucas palavras ao comentar sobre o time, principalmente sobre o anúncio da aposentadoria do lateral-direito Philipp Lahm ao fim desta temporada.

“[A aposentadoria de Lahm] é um problema para a próxima temporada. Nesta temporada, não temos nenhum problema, ainda temos tempo para falar sobre a próxima temporada. Claro que é difícil encontrar um lateral-direito como Lahm, mas isso é um problema para a próxima temporada, não para esta. Na próxima temporada vamos jogar com 11 jogadores – eu espero. A equipe está pronta para o jogo contra o Ingolstadt. O último jogo não foi tão bom, mas o próximo confronto pode ser melhor. Queremos jogar mais pela direita. E espero que possamos mostrar isso neste sábado”, finalizou Ancelotti.