Para se manter na zona da UCL, Dortmund encara lanterna Darmstadt fora de casa

O Darmstadt enfrenta o Borussia Dortmund no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor em jogo válido pela 20ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste sábado (11). A equipe aurinegra quer se manter na zona de classificação da Uefa Champions League e terá pela frente um adversário que está ameaçado em cair para segunda divisão e vem de onze jogos sem vitória.

O confronto começa às 12h30. No último encontro entre as equipes no Signal Iduna Park, os aurinegros venceram por 6 a 0 com gols de Gonzalo Castro duas vezes, Adrían Ramos, Pulisic, Rode e Emre Mor.

Em situação delicada, Darmstadt acredita que conseguirá bom resultado dentro de casa

Sem vencer a onze partidas na Bundesliga o Darmstadt vive uma situação complicada na temporada e com muitos problemas. A equipe venceu pela ultima vez no mês de outubro quando derrotou o Wolfsburg por 3 a 1, mas já se passaram quatro meses do ultimo triunfo conquistado. Desde então, foram dez derrotas e um empate.

Para o duelo contra os aurinegros, a novidade será à entrada do experiente meio-campista o turco Hamit Altintop e entrará no lugar do ucraniano Fedetsky, com isso, Sandro Sirigu será recuado para a lateral direita.

Em coletiva o treinador da equipe Torsten Frings disse que será um jogo muito difícil: “Iremos enfrentar um forte adversário e que tem um ataque muito rápido e ainda tem o artilheiro do campeonato. Precisamos tomar muito cuidado com a equipe deles e vamos tentar fazer de tudo para não facilitar para eles. Sabemos da superioridade do adversário e queremos tentar dar uma esperança a nossa torcida. O momento da equipe na temporada não é bom e sabemos disso. Queremos pelos menos fazer uma partida digna e se o resultado vir a nosso favor estará de bom tamanho”.

Um dos destaques da equipe na temporada passada o zagueiro e capitão Aytaç Sulu acredita que a equipe possa aprontar contra os aurinegros: “No jogo passado fizemos até um jogo decente, mas sofremos dois gols no final da partida quebrando o nosso esquema de jogo. Agora é um adversário dos mais complicados de se enfrentar. O Dortmund tem um dos melhores times da Bundesliga e virá para cá querendo o resultado a favor deles. Só que a nossa equipe não vai abaixar a cabeça e tentaremos fazer o possível para que consigamos os três pontos”.

Buscando se firmar no G-4, Dortmund quer o resultado a seu favor

Depois de uma classificação sofrida nos pênaltis na DFB Pokal, os aurinegros voltam suas atenções para Bundesliga e enfrentará uma das piores equipes do campeonato. Para o confronto, Thomas Tuchel não vai contar com os laterais Piszczek e Schmelzer, os volantes Sahin, Rode e Sven Bender e o destaque dos últimos jogos, o francês Dembélé, todos entregues ao departamento médico. As novidades deverão Matthias Ginter, Pulisic e Kagawa no time titular.

O comandante do Dortmund disse que mesmo com os desfalques, a equipe tem jogadores suficientes para que o resultado venha a favor da equipe: “Não poderemos contar com alguns titulares devido à lesão na rodada passada. Sei que foi um jogo desgastante, mas temos jogadores suficientes para suprir as ausências. Jogaremos contra um adversário difícil e não teremos vida fácil neste duelo. E mesmo não passando um grande momento, o Darmstadt gosta de complicar o jogo e vamos para lá querendo os três pontos, para nos mantermos no pelotão de cima”.

Destaque na ultima partida, o goleiro suíço Roman Bürki prevê um confronto duríssimo: “Mesmo vivendo momentos opostos na temporada não vai ser um jogo fácil e nessas horas que o adversário não está em grande fase se motiva. Não podemos desprezar o time deles que tem muita qualidade. Só que vamos faze de tudo para que a vitória venha a favor do Borussia Dortmund nesta partida”, afirmou.