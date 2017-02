Em confronto direto ,Mainz 05 derrota Augsburg e respira na Bundesliga

O Mainz 05 recebeu o Augsburg na Opel Arena pela abertura da 20ª rodada da Bundesliga 2016/17, nesta sexta-feira (10). A equipe de Martin Schmidt faz uma campanha decepcionante nesta temporada e terá por outro lado um time que vem se afastando da zona de rebaixamento e queria a terceira vitória seguida na competição.

Os donos da casa venceram por 2 a 0, com gols de Öztunali e Jairo Samperio em cobrança de pênalti. Com o resultado deixou os 05 na nona colocação com 25 pontos. Já os rot caíram para 11° com 24 pontos.

A próxima partida do Mainz 05 será contra o Werder Bremen nesse mesmo estádio no próximo sábado (18). Enquanto que o Augsburg recebe o Bayer Leverkusen na WWK Arena na próxima sexta-feira (17).

Os dois times, querendo subir na tabela de classificação os visitantes tiveram uma boa chance de gol. Aos 14 minutos no lançamento feito por Hitz do campo de defesa, a bola chegou até Bobadilla, o argentino naturalizado paraguaio arriscou de voleio, mas Lössl atento fez a defesa.

A resposta do time da casa veio um minuto depois com Córdoba, o atacante colombiano cruzou para o meio da área, porém Hinteregger afastou. O atleta ainda teve outra chance ao desviar o cruzamento de Bojan e mandar em cima da defesa.

E aos 31 minutos os mandantes abriram o marcador, numa jogada de contra ataque iniciado por Gbamin. O volante francês acionou Córdoba que em seguida ajeitou de cabeça de Oztunali, o jogador foi mais rápido que o goleiro e Hitz e escorou para as redes.

Na etapa final, o time da casa chegou ao segundo gol. Em um pênalti cometido por Hitz. Na cobrança, Jairo Samperio bateu e converteu para sua equipe. No final da partida, os visitantes tiveram uma oportunidade em cobrança de falta batida por Stafylidis, mas o grego arriscou em cima de Lössl.