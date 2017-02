Nuremberg arranca empate contra Braunschweig com novo gol decisivo de Sabiri

Na abertura da 20ª rodada da 2. Bundesliga 2016-2017, o Nuremberg enfrentou o Eintracht Braunschweig no Stadion Nürnberg. Os donos da casa ainda sonham com vaga na elite alemã e mediram forças contra uma equipe que desde o começo ocupa a parte de cima da tabela. O jogo foi movimentado e a partida terminou empatada em 1 a 1. Sabiri marcou para os anfitriões, enquanto Nyman descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Nuremberg assumiu a oitava posição, com 29 pontos ganhos, enquanto os Leões subiram para a vice-liderança, com 36 pontos. Na próxima rodada, o Eintracht Braunschweig recebe o Erzgebirge Aue no Eintracht-Stadion na sexta-feira (17), enquanto o Nuremberg encara o 1860 Munique na Allianz Arena na segunda-feira (20).

Querendo se recuperar no campeonato, os visitantes quase abriram o marcado com Hernandez. O meia-atacante foi acionado e saiu de frente com Kirschbaum e tentou por cobertura, mas a bola foi para fora.

Em seguida foi a vez de Nyman ter a oportunidade de abrir o placar, mas o zagueiro Margreitter afastou no momento exato na hora que o atacante iria arrematar. E o mesmo jogador quase deixou sua marca ao arriscar de voleio e mandar no travessão.

Mas aos 23 minutos os leões abriram o marcador numa linda jogada de Hernandez que se livrou dos marcadores e cruzou rasteiro para Nyman escorar para as redes e deixar os visitantes em vantagem.

Tentando o empate ainda na etapa inicial a equipe da casa quase conseguiu no levantamento feito por Möhwald na cabeça de Matavz e o esloveno desviou pra fora. Logo depois foi a vez de Sabiri pegar a sobra na cobrança de escanteio e obrigou o goleiro Fejzic a fazer linda defesa. Ainda o goleiro bósnio apareceu no arremate de Kempe e em seguida a defesa conseguiu afastar.

Na etapa final os mandantes chegaram ao empate aos 8 minutos no belo feito por Sabiri, o marroquino se livrou do jogador com uma linda girada e arriscou de canhota, contando com a colaboração de Fejzic para deixar tudo igual.

A equipe bávara continuou insistindo e quase chegou à virada no chute de fora da área de Petrak e obrigou Fejzic a espalmar para tiro de canto. Por pouco Möhwald não fez em cobrança de falta, a bola foi pegando efeito e quase entrou ao gol adversário.

E os leões tiveram uma boa ocasião na jogada feita por Hernandez que acionou Ofosu-Ayeh em seguida passar para Biada arrematar e na hora certa Möhwald fez a intervenção. O atacante teve outra chance ao aproveitar a saída errada defesa e arriscou por cima.

No final do jogo os donos da casa quase viraram na bola levantada por Kempe na área e no bate rebate Margreitter arriscou ao gol só que Fejzic defendeu.

Kaiserslautern sai na frente, mas Fortuna Düsseldorf consegue empate

Na Esprit Arena o Fortuna Düsseldorf recebeu o Kaiserslautern, as duas equipes fazendo campanhas medianas na temporada. E se enfrentarão buscando melhorar suas posições na tabela de classificação.

O jogo foi disputado e terminou em 1 a 1 o gol do time da casa foi marcado por Sobottka. E para os visitantes o gol foi de Glatzel. Com o resultado os rot-weiss caíram para 10° colocação com 26 pontos. Já os diabos vermelhos estão em 12° com 23 pontos.

A próxima partida do Fortuna Düsseldorf é contra o Greuther Fürth no Sportpark Ronhof Thomas Sommer no próximo sábado (18). Enquanto que o Kaiserslautern recebe o Sandhausen no Fritz Walter Stadion na próxima sexta-feira (17).

Erzgebirge Aue e Greuther Fürth não saíram do empate sem gols

No Sparkassen-Erzgebirgsstadion o Erzgebirge Aue teve pela frente o Greuther Fürth, os violetas querendo sair da zona de rebaixamento jogaram contra um time que faz campanha irregular.

A partida foi truncada e não saíram de um zero a zero. Com o resultado manteve os violetas na zona de rebaixamento em 17° com 17 pontos. Já os verdes estão em 11° com 25 pontos.

O próximo jogo do Erzgebirge Aue enfrenta o Eintracht Braunschweig na próxima sexta-feira (17). Enquanto que o Greuther Fürth recebe o Fortuna Düsseldorf no próximo sábado (18).