Borussia Dortmund perde para lanterna Darmstadt e vê zona da UCL ameaçada

O Borussia Dortmund via no confronto contra o Darmstadt uma boa maneira de continuar com o ritmo ascendente e embalar mais uma vitória, após ter vencido o RB Leipzig na rodada anterior. Enfrentar o último colocado, mesmo fora de casa, era um jogo considerado como aquele que não se pode tropeçar. Mas as expectativas não se confirmaram, e os aurinegros foram derrotados pelo lanterna.

Em jogo válido pela 20ª rodada da Bundesliga 2016-2017, realizado na tarde deste sábado (11) e disputado no Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor, o Darmstadt fez valer o mando de campo e venceu por 2 a 1. Os gols do time mandante foram marcados por Boyd e Colak, enquanto Raphaël Guerreiro descontou para os aurinegros.

Com o resultado, o Borussia Dortmund permanece na quarta colocação, com 34 pontos ganhos, mas pode deixar a zona de classificação para a Uefa Champions League da próxima temporada a depender dos resultados de Hoffenheim, Hertha Berlin e Colônia. Por outro lado, totalmente afundado na última posição, o Darmstadt segue no último lugar, com 12 pontos.

A próxima rodada acontece no próximo fim de semana e os times voltam a entrar em campo às 12h30 do sábado (18). O Darmstadt encara o Hoffenheim no Wirsol Rhein-Neckar Arena, enquanto o Borussia Dortmund mede forças contra o Wolfsburg, no Signal Iduna Park.

No primeiro tempo, os mandantes começaram no ataque. Aos cinco minutos, Rosenthal completou cruzamento na área com perigoso cabeceio, mas o goleiro Bürki fez a defesa. Aos oito, o meia voltou a assustar a defesa aurinegra quando recebeu passe na entrada da área e acertou a trave direita do Borussia. A partida permaneceu com o Darmstadt melhor em campo e a equipe foi recompensada por isso. Aos 21 minutos, Terrence Boyd completou para o gol. Bürki tentou defender, mas não conseguiu evitar que o marcador fosse aberto.

O Borussia Dortmund partiu para cima e foi em busca de igualar o panorama novamente. Aos 24, Marco Reus fez bela jogada individual, passou por dois jogadores e finalizou para a boa defesa do goleiro Esser. Aos 32, nova finalização de Reus. Em cobrança de falta, o meia chutou forte e acertou o travessão. Aos 44, após tanta insistência, os aurinegros chegaram ao empate. Raphaël Guerreiro recebeu passe na entrada da área e bateu de primeira, sem chances de defesa.

Darmstadt jogou bem e mostrou eficiência para vencer Dortmund (Foto: Simon Hofmann/Getty images)

No segundo tempo, Thomas Tuchel colocou os visitantes com uma postura mais ofensiva para conseguir a virada. Mas o Darmstadt não deixou que tirassem mais pontos de seus domínios. E, por isso, o time lutou pela vitória e conseguiu ficar à frente do placar novamente. Aos 22 minutos da etapa complementar, Sidney Sam aciona Antonio Colak, que superou dois marcadores e finalizou no canto esquerdo de Bürki.

Mesmo com a vitória parcial, o time da casa continuou a ter as melhores chances de gol no segundo tempo. Aos 25 minutos, três chances seguidas. Na primeira, Colak encontrou espaço e encheu o pé para a defesa espetacular de Bürki. Em seguida, Gondorf pegou o rebote da entrada da área e bateu no meio do gol para defesa segura do arqueiro do BVB. Pela terceira vez, Colak finalizou no canto direito, mas a defesa afastou.

Os treinadores realizaram modificações para prevalecerem suas estratégias, mas as oportunidades pouco apareceram. Com isso, o Darmstadt pode voltar a comemorar um triunfo diante de seu torcedor, embora a situação permaneça bastante complicada na zona de rebaixamento.