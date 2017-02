Chicharito marca duas vezes, Leverkusen bate Frankfurt e segue em ascensão

O Bayer Leverkusen fez valer o mando de campo e segue em curva ascendente. Em duelo válido pela 20ª rodada da Bundesliga 2016-2017, a equipe levou a melhor com uma excelente atuação sobre o Eintracht Frankfurt. O jogo, realizado na tarde deste sábado na BayArena, foi vencido pelos anfitriões por 3 a 0. Destaque para Chicharito, que marcou dois gols e ajudou os mandantes a saírem com o resultado positivo. Volland completou a vitória.

Com o resultado, os Leões subiram para o oitavo lugar, com 27 pontos; enquanto o Eintracht Frankfurt segue na terceira posição, com 35, dentro da zona de classificação para a Uefa Champions League, mas torce por tropeços de Hoffenheim, Hertha Berlin e Colônia para se manter no grupo seleto.

A próxima rodada será realizada no fim de semana. O Bayer Leverkusen duela contra o Augsburg na WWK Arena, às 17h30 da sexta-feira (17), enquanto o Eintracht Frankfurt recebe o Ingolstadt na Commerzbank Arena às 12h30 do sábado (18).

Logo no começo da partida, o Bayer Leverkusen abriu o marcador e garantiu tranquilidade por todo o jogo. Aos cinco minutos, Chicharito ficou com a sobra dentro da área e bateu no canto esquerdo do goleiro Hradecky para abrir o marcador. O jogo ficou equilibrado e o Eintracht Frankfurt tentou buscar o empate. Aos 19 minutos, Gacinovic achou espaço dentro da área e bateu para o gol. O goleiro Leno fez boa defesa. Aos 27, Leno trabalhou muito bem mais uma vez. Hrgota recebeu passe perfeito dentro da área e bateu à meia-altura. O arqueiro leonino defendeu.

No começo do segundo tempo, o jogo ficou morno, mas o Leverkusen procurou estar ativo no ataque. Tanto que foi recompensado por isso. Aos 18 minutos, Bellarabi aciona Chicharito. Sem marcação dentro da área, o atacante mexicano bateu de primeira no canto esquerdo de Hradecky, que nada pôde fazer. Esse lance praticamente garantiu a vitória dos Leões dentro de casa. O adversário ficou sem forças para reagir. Com o panorama favorável, os mandantes ampliaram. Aos 33 minutos, Bellarabi cruzou mais uma vez na área e Kevin Volland finalizou rasteiro para dar números finais ao confronto.

(Foto: Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

Importante vitória

Outro time que parece se reabilitar após a pausa de inverno é o Borussia Mönchengladbach. Fora de casa, a equipe levou a melhor sobre o Werder Bremen ao vencer por 1 a 0 no Weser Stadion. O gol solitário foi marcado por Thorgan Hazard, no começo do confronto. Com o resultado, os Potros assumem o nono posto, com 26 pontos. Por outro lado, o Bremen está na zona de rebaixamento com 16 pontos, no 16º lugar.

A próxima rodada acontece no fim de semana. O Werder Bremen enfrenta o Mainz 05 na Opel Arena às 12h30 do próximo sábado (18). Por outro lado, o Borussia Mönchenglabach mede forças contra o vice-líder RB Leipzig no Borussia-Park, às 11h30 do domingo (19).

O primeiro lance destacável da partida foi o decisivo. Aos 12 minutos iniciais, Thorgan Hazard fez jogada individual e marcou com um belo chute dentro da área. A bola foi rasteira no canto esquerdo defendido por Wiedwald, que nada pôde fazer. Depois do gol, as equipes alternaram em oportunidades. Aos 17, Bartels tentou empatar para o Bremen, mas Sommer fez difícil defesa. Aos 24, Hahn recebeu cruzamento na área, mas chutou por cima da meta.

No segundo tempo, o jogo foi morno e quem ficou perto do gol foi o Borussia Mönchengladbach. Aos sete minutos, Hahn arriscou um forte chute de dentro da área, mas Wiedwald se esticou todo para fazer uma difícil defesa. No decorrer da etapa complementar, os dois treinadores realizaram modificações com diferentes objetivos. Mas o placar não foi alterado e os Potros saíram com vitória importante fora de casa.