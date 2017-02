Ex-Grêmio, Walace marca primeiro gol e Hamburgo supera RB Leipzig

O RB Leipzig enfrentou o Hamburgo na Red Bull Arena em jogo válido pela 20ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste sábado (11). A equipe de Leipzig, fazendo uma grande campanha em seu primeiro ano na elite, encarou uma equipe que jamais caiu para segunda divisão e queria o triunfo para se afastar da zona de rebaixamento.

O duelo foi disputado e os visitantes venceram pelo placar de 3 a 0 com gols de Papadopoulos, Walace marcando pela primeira vez com a camisa do clube e outro de Hunt. Com o resultado tirou os dinos da zona de rebaixamento o levando para 15° colocação com 19 pontos. Já os touros vermelhos continuam em segundo com 42 pontos.

A próxima partida do RB Leipzig é contra o Borussia Mönchengladbach no Borussia Park no próximo domingo (19). Enquanto que o Hamburgo recebe o Freiburg no Volksparkstadion no próximo sábado (18).

Papadopoulos e Walace marcam de cabeça, deixando os dinos numa boa vantagem

A equipe de Leipzig começou a todo vapor e logo aos três minutos Timo Werner foi acionado e arriscou ao gol por cima da meta de Adler. Depois o atacante teve outra chance e mandou pra fora.

Os dinos esperou sair no contra ataque e aos 18 minutos Holtby deu um lindo passe para Wood, o atacante ganhou a disputa com Upamecano e arriscou em cima de Gulacsi que abafou o arremate.

Mas no lance seguinte os visitantes abriram o marcador em cobrança de escanteio batido por Müller na cabeça de Papadopoulos, o grego subiu mais que os marcadores e mandou no canto esquerdo de Gulacsi.

Não demorou muito para os hamburgueses aumentarem a vantagem aos 24 minutos em outra cobrança de escanteio batido novamente por Müller e desta vez o brasileiro Walace desviou de cabeça para as redes, marcando pela primeira vez com a camisa do clube.

Ainda na etapa inicial os mandantes quase descontaram no chute de Poulsen, o atacante dinamarquês recebeu de Sabitzer e arriscou na trave direita de Adler e em seguida saiu pelo canto.

Dinos mandam bola na trave e Hunt marca no fim decretando o triunfo para o Hamburgo

No começo da etapa os dinos quase aumentaram o marcador com menos de um minuto com Holtby, o volante recebeu livre, mas o goleiro Gulacsi conseguiu intervir e abafou o arremate do jogador.

Com muitas dificuldades de impor seu jogo os touros vermelhos não conseguiram passar pela forte marcação que o time hamburguês vinha fazendo e perdeu todos os lances no qual chegavam ao campo de ataque.

Mesmo assim, tentaram aos 17 minutos com o lateral Halstenberg que arriscou ao gol no cruzamento feito por Forsberg, passando longe sobre a meta de Adler.

No final do jogo os visitantes tiveram tudo para liquidar a partida com Diekmeier, o lateral tinha acabado de entrar e recebeu de Wood, mas arriscou no travessão perdendo a chance de aumentar.

Só nos acréscimos da partida aos 48 minutos no contra ataque rápido Walace acionou a bola para Müller sem marcação servir para Hunt que no seu primeiro lance na partida chapar para as redes e decretar a vitória aos dinos que saíram da zona de rebaixamento.