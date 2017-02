Em confronto direto contra rebaixamento, 1860 Munique vence Karlsruher com gol no fim

O 1860 Munique recebeu o Karlsruher na Allianz Arena em jogo válido pela 20ª rodada da 2. Bundesliga 2016/17, neste sábado (11). As duas equipes fizeram um confronto direto para se afastarem da zona de rebaixamento e o triunfo seria fundamental para ambos os times.

A partida foi movimentada e os donos da casa venceram de virada por 2 a 1 com gols de Olic e Bülow. Para os visitantes o gol foi de Jordi Figueiras. Com o resultado manteve os leões na 14° colocação com 22 pontos. Já os azuis estão uma posição abaixo em 15° com 18 pontos.

E o próximo jogo do 1860 Munique é contra o Nuremberg nesse mesmo estádio no Derby da Baviera na próxima segunda-feira (20). Enquanto que o Karlsruher recebe o Union Berlin no Wildparkstadion no próximo domingo (19).

Os donos da casa foram pra cima e por pouco não abriu o placar, a jogada começou com o brasileiro Amilton que levantou na área para Aycicek desviar de cabeça por cima da meta de Vollath.

Mas na etapa final os azuis abriam o marcador aos três minutos em cobrança de escanteio batido por Stoppelkamp na área a bola chegou aos pés de Valentini que arriscou em cima da defesa e sobrou para Jordi Figueiras mandar para as redes, colocando os visitantes em vantagem.

Só que não demorou muito e aos 12 minutos os leões chegou ao empate em cobrança de escanteio batido por Liendl a bola chegou ao experiente atacante Olic que tinha acabado de entrar desviar para o gol e deixar tudo igual.

A virada chegou aos acréscimos aos 50 minutos na bola levantada pelo brasileiro Amilton na cabeça de Bülow, o jogador desviou e deu a vitória aos leões na segunda divisão alemã e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

Heidenheim volta a vencer e derrota o Würzburger Kickers fora de casa

Na Flyeralarm-Arena o Würzburger Kickers encarou o Heidenheim, as duas equipes são as sensações desta temporada e vem fazendo campanha de destaque nesta segunda divisão e buscando ficar perto do pelotão de cima.

Os visitantes foram eficientes e venceram nos instantes finais por 2 a 0 com gols de Beermann e Kleindienst. Com o resultado levou os blau-rot provisoriamente para quarta colocação com 32 pontos. Já os bávaros caíram para nono com 28 pontos.

A próxima partida do Würzburger Kickers é contra o Bochum no Vonovia Ruhrstadion no próximo sábado (18). Enquanto que o Heidenheim recebe na Voith-Arena o Stuttgart no Baden-Derby na próxima sexta-feira (17).