Schalke 04 faz dever de casa, bate Hertha Berlim e respira na Bundesliga

O Schalke 04 recebeu o Hertha Berlin Veltins-Arena, em jogo válido pela 20ª rodada da Bundesliga 2016/17 no sábado (11). Os azuis reais, buscando se recuperar no campeonato, teve pela frente um adversário que até então há pouco tempo atrás estava brigando pelas primeiras posições, mas deu uma caída nos últimos jogos.

A equipe mandante foi melhor em boa parte do jogo e venceu por 2 a 0, com gols de Burgstaller e Goretzka. O resultado levou os azuis reais para 11° colocação com 25 pontos. Já a equipe da capital caiu para sexta colocação com 33 pontos.

O próximo jogo do Schalke 04 é contra o PAOK no Toumbas pela fase de 16 avos da Uefa Europa League na próxima quinta-feira (16). Pela Bundesliga os azuis reais voltam a campo para enfrentar o Colônia no Rhein Energie Stadion no próximo domingo (19). Enquanto que o Hertha Berlin recebe no estádio Olímpico o Bayern de Munique no próximo sábado (18).

Burgstaller marca na etapa inicial dando a vantagem aos azuis reais

Buscando se firmarem na competição, os azuis reais foram pra cima. Aos sete minutos Goretzka foi acionado e arrematou de fora da área, sem direção à meta do goleiro Jarstein, que só acompanhou.

Por pouco o time da capital não abriu o marcador aos 13 minutos no lindo passe de Stocker para Kalou, o atacante marfinense recebeu sem marcação e saiu de frente com Fährmann e mandou pra fora, perdendo uma grande oportunidade de colocar sua equipe na frente do placar.

Logos os mandantes tiveram mais uma ocasião de gol, aos 16 minutos e de novo com Goretzka, o jovem jogador da seleção alemã arriscou de fora da área e mandou na trave, quase colocando o time de Gelsenkirchen na frente.

O time teve outra chance na arrancada de Caligiuri do campo de defesa, o ítalo-germânico se livrou dos marcadores e deu de bandeja a Burgstaller que de canhota arrematou mal.

Só que aos 41 minutos os austríaco deixou sua marca, depois da recuperação de bola feito por Goretzka, o jogador passou para Bentaleb dar um lindo passe ao reforço desta janela sair de frente com Jarstein e colocar os azuis reais em vantagem, antes do intervalo.

Goretzka faz belo gol decretando triunfo para o Schalke 04

Na etapa final, os azuis reais continuaram em cima e com dois minutos de bola rolando, Burgstaller arriscou de dentro da área e mandou pra fora, perdendo a chance de aumentar o marcador. O brasileiro Naldo tentou em cobrança de falta com perigo ao gol de Jarstein.

Mas aos 17 minutos conseguiram o segundo gol com Goretzka, o camisa 8 se livrou de Brooks que ficou no chão e arriscou de fora da área, marcando um golaço para os donos da casa na partida. Ainda Burgstaller teve outra chance de aumentar, ao receber de Bentaleb e mandar pra fora, uma ótima ocasião de gol.

E por pouco os berlinenses não descontaram. Na tabelinha entre Esswein e Pekarik, o lateral eslovaco entrou em diagonal e arriscou cruzado, quase descontando para os visitantes.

Com o resultado a favor, os azuis reais subiram na tabela de classificação e vai tentar pelo menos brigar por competições europeias. Por outro lado o time de Berlim vem mostrando uma queda imensa, como na temporada passada, quando começou muito bem e depois caiu de produção.